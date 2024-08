¿Vuelve Oasis? Eso dice la prensa británica

La banda de rock Oasis fundada por los hermanos Liam y Noal Gallagher en 1991 se disolvió en 2009 por diferencias que podrían haber salvado y, según apunta "The Sunday Times", "ofrecerán conciertos multitudinarios en Londres y en el Heaton Park de Manchester en 2025". Eso si consiguen mantener hasta entonces la tregua.

Han pasado 15 años desde su última actuación como banda en el V Festival de Stafford, pero los rumores de vuelta acechan periódicamente provocando que los seguidores mantengan viva la esperanza de esa paz entre ellos. ¿Será cierto esta vez? En febrero de 2024 Liam Gallagher aseguró que su hermano Noel había rechazado una gira por el 30 aniversario de "Definitely Maybe". Y ante las especulaciones sobre ese posible reencuentro el pasado mes de marzo, fue de nuevo tajante: "Nunca he mencionado la reunión de Oasis, se acabó, y debemos superarlo por nuestra propia salud mental", a través de las redes sociales.

En mayo de 2023, ya se había hablado de esa posibilidad. El divorcio de Noel Gallagher de su esposa Sara McDonald, uno de los puntos de fricción de los hermanos, parecía allanar el camino Sin embargo, Noel Gallagher lo desmintió: "Ni va a haber gira ni voy a volver a tocar con mi hermano", declaró al "Corriere della Sera" italiano. Unas semanas antes, la prensa británica lo daba por hecho y anunciaba que Oasis volvería en el Ethihad Stadium, el club favorito de los Gallagher, el Manchester City. El menor de los Gallagher eliminó toda esperanza de una reunión de la banda

Según "The Sunday Times", los iconos del britpop podrían estar listos para conquistar su ciudad natal de Manchester, así como Londres en el verano de 2025. El remodelado estadio de Wembley podría haber sido reservado para los creadores de Wonderwall o Dont Look Back In Anger durante diez noches. De ser cierto, batirían el récord de actuaciones en el estadio, que actualmente ostenta Taylor Swift con ocho.

El "Daily Mail" va más allá en Instagram y añade que "los hermanos parecen haber dejado sus diferencias de lado y llegaron a un acuerdo secreto tras la promesa de un pago de 50 millones de libras por una serie de conciertos el próximo verano.

¿Qué dicen ellos?

Cuando "The Times" tuiteó sobre este asunto, Liam pareció confirmar que se estaban planeando los conciertos, diciendo a un usuario en X: "Nos vemos en primera fila". Unas horas después, otro seguidor de la banda ha preguntado a Liam si los rumores del regreso de Oasis son ciertos, a lo que él ha respondido: "Sinceramente, no he oído ni pío".