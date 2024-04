Liam Gallagher: "Oasis se acabó, hay que superarlo por nuestra salud mental"

Llevamos años de rumores, de declaraciones, de calentar y enfriar la esperanza. Los hermanos Gallagher disolvieron Oasis hace 15 años y sus fans llevan ese tiempo cruzando los dedos para que arreglen sus problemas personales, pero las cosas no parecen haber mejorado en absoluto. A pesar de que Liam, que acaba de revelar los problemas de salud que padece, tendió la mano a Noel el pasado año, el paso definitivo por la reconciliación no ha llegado ni parece que vaya a producirse.

En un comentario en la red social X, donde Liam Gallagher es muy activo, se mostraba tajante cuando le recordaban las declaraciones del bajista de Oasis, Andy Bell, que fue quien inició los rumores de reencuentro en el pasado: "Nunca he mencionado la reunión de Oasis, se acabó, y debemos superarlo por nuestra propia salud mental. Andy Bell no debería hacer ilusiones a la gente, no es grande y no es inteligente ".

Así que la historia de la banda que vendió 100 millones de discos y publicó algunas obras maestras como su debut, "Definitely Maybe" y "(What's the Story) Morning Glory?" podría haber llegado a su final definitivo... al menos, de momento. Liam acaba de publicar un nuevo trabajo junto al guitarrista de Stone Roses, John Squire.