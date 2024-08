Nacho Duato: "Soy neurótico, claustrofóbico, paranoico, obsesivo, contradictorio"

Afronta este señor las entrevistas como si bailara solo, con un discurso torrencial en el que unas ideas enlazan con otras y llevan a sitios diversos. Puedes hacerle una pregunta, o ni siquiera, que él arranca «per se» una narración rica en zigzags. El entrevistador está ahí, aunque quien habla casi todo el rato es Duato, y quizá así debería ser siempre, ya que el entrevistado es lo único que importa. Pero en esta charla la tijera ha sido una invitada fundamental. En las dos décadas que dirigió la Compañía Nacional de Danza («me fui dos años antes de lo que querían, pero la gente escribe lo que quiere») estrenó 113 coreografías, 65 suyas, y ahora comanda su propia compañía (CND). Entra en cualquier tema sin recato ni bridas, con una excepción: Bosé, de quien –advierte, rotundo– no quiere hablar.

¿Hablar de la Compañía Nacho Duato es hablar de usted?

Indudablemente, tu trabajo eres tú. La danza es la metáfora de la vida y mis coreografías son la metáfora de la mía. Pero soy un amateur y cada día empiezo desde cero para aprender.

¿Siempre se ha sentido libre en su trabajo?

Siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Cuando me fui de casa, mi padre, que era Gobernador, mandó que me recogiesen en la frontera. Y esa misma noche me volví a escapar; pasé la frontera, sin pasaporte, en un autobús de obreros. Tenía 18 años. Nunca le dije que era gay, había un acuerdo tácito: de eso no se iba a hablar, ni con él ni con mi madre. Pero me dije: si se cree que por ser gay no soy más hombre que él, o igual… Y me fui.

¿Nunca habló con su madre de su condición sexual?

Mi madre descubrió que yo era gay por una conversación telefónica. Estaba en Holanda y le dije que estaba mal porque me habían roto el corazón, y me preguntó: «¿Y cómo se llama? ¿Acaba por “o” o por “a”?». Le respondí que por «o» y le dije que a lo mejor me había equivocado y tendría que tener una novia, y me dijo: «No, no, no. Vas a encontrar una “o” pronto» (ríe). Mi madre prefería tener un hijo gay que un marido cobarde. Me levanto cada día en busca de belleza y verdad. Por eso salí del armario.

¿En su vida ha habido más vals o rock and roll?

Vals. Nunca me he comprado un disco de rock and roll.

Hablo de la temperatura. Aparenta sosiego y calma, pero tal vez encierre a un neurótico incurable.

Soy neurótico, claustrofóbico, paranoico, obsesivo, contradictorio… Para dormir, que decía Wilde, cuento mis defectos.

¿Ha sido mejor bailarín o coreógrafo?

He sido buen bailarín, aunque empecé tarde. Y trato de ser buen coreógrafo, que es un amateur de por vida.

¿Dónde se siente más en casa, en Valencia o en el Teatro de la Zarzuela de Madrid?

En Valencia, de donde soy hijo predilecto. El Mediterráneo es muy fuerte y se lleva en las venas. Pero en la Zarzuela he bailado mucho y cada estreno era una fiesta. Me gusta mucho ese teatro.

«Por vos muero» se titula una de sus coreografías, inspirada en la música del Siglo de Oro y en unos versos de Garcilaso de la Vega. ¿Ha muerto muchas veces por otros?

No. Me he encaprichado. Y si voy a estar con alguien tiene que ser muy guapo. Pero me gusta estar solo. ¿Me han roto el corazón alguna vez? A los 20.

"Nuréyev se encaprichó de mí. Vino a verme bailar, yo tendría 27 y él cuarenta y algo. Era muy guapo.

Por cierto: tiene usted algo de Nuréyev en las facciones.

Yo soy mucho más guapo (ríe). ¿Sabes que se encaprichó de mí? Vino a verme bailar, yo tendría 27 y él cuarenta y algo. Era muy guapo. Llego al camerino y veo a Nuréyev, que como bailarín es como si vieses a un dios, aunque yo no soy mitómano, y me invitó a su casa a cenar y dije que no. Volvió al día siguiente y acepté si venía también el director, Kylián, que era muy amigo suyo. En su casa, un palacio que tenía enfrente del Louvre, se volvió un poco loco conmigo, empezó a beber, se quitó la camiseta… Sí, perdió un poco los papeles.

¿Y tiene alguna anécdota con Barýshnikov?

No. Lo vi aquí con Ana Laguna, pero es muy distante. Barýshnikov es bajito, y la gente bajita tiene problemas. Si yo fuera bajito también estaría enfadado con el mundo (ríe). Es una putada, como ser muy feo. Yo prefiero ser inteligente que guapo, pero si eres guapo e inteligente, mejor.

Esta sección se titula «¿Tienes fuego?». Señor Duato, ¿tiene fuego?

Ignacio viene de Ignatius, que es fuego. Yo soy fuego. Pero no quiero ser una bengala, como los youtubers y los famosos estos, sino una vela. A pesar de que la cera vaya gastándose.