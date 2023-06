Mónica Hoyos desvela cómo se encuentra en este momentos Carlos Lozano y el futuro profesional del presentador

Después de unos años convulsos, parece ser que Mónica Hoyos y Carlos Lozano han arreglado todas sus diferencias y han conseguido tener una buena relación por el bien Luna, la hija de ambos. Ahora parece ser que están muy unidos por la joven, aunque en el pasado, durante mucho tiempo, no tuvieron esa cordialidad.

Y ahora, la televisiva, en su última aparición pública, se ha pronunciado sobre una posible vuelta a la televisión y a la esfera pública del presentador. Carlos Lozano, que lleva un tiempo alejado de los focos, podría regresar a la pequeña pantalla más pronto de lo que esperamos. "Pronto, se está cuidando. Él, su big surprise, ya verás", ha Mónica Hoyos sobre el periodista.

Pero sobre sí que ha hablado larga y tendidamente ha sido sobre su hija Luna. La televisiva no puede estar más orgullosa de la joven y del camino que ha elegido, estudiando Ciencias Políticas. "Teniendo las posibilidades de haber seguido nuestros pasos, el paso del padre, mío, rostros populares de la tele, que lo ha tenido fácil porque le han llamado mil veces, ella quería tener y ha tenido voz propia", ha expresado, muy contenta por el prometedor futuro de Luna.

La joven se mudará a Londres para seguir con sus estudios, lejos de su madre y de la familia, algo que no está llevando muy bien Mónica Hoyos. "A Londres, sí. Pero bueno, no está lejos, está cerquita", ha expresado, para después confesar que lo lleva " mal, mal. Sí".

Aún así, Carlos Lozano ha intentado tranquilizar a la televisiva, ya que él mismo vivió algo parecido." El padre me dice todo el rato "tienes que dejarla porque los niños son así" y me cuenta su historia de cuando él se fue con dieciocho años", ha relatado Mónica Hoyos. Aún así, este argumento no le convence mucho y, su contestación al padre de su hijo, siempre es la misma: "Mira, no es lo mismo, es diferente".