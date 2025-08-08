Los planes más refrescantes del verano contados en 2 minutos

Llega agosto y con él llegan las ganas de desconectar, viajar y vivir experiencias únicas. En este contexto, el nuevo capítulo del magazine "Repsol en escena" se posiciona como la guía definitiva para descubrir los mejores planes refrescantes que ofrece España este verano, en solo dos minutos.

En esta cuarta entrega del magazine, que se emite en Atresmedia cada dos semanas a las 21:30 horas y presentada por la humorista y comunicadora Eva Soriano, Repsol invita a los espectadores a sumarse a un recorrido lleno de propuestas frescas: desde festivales de música a pie de playa a terrazas junto al mar, pasando por aventuras acuáticas y gastronomía con sello propio.

Este mes destacan las grandes citas de la música como Arenal Sound o planes novedosos como Parque Warner Beach. Si no te quieres perder ninguna sugerencia, en el canal de YouTube de Repsol podrás disfrutar de todos los capítulos y de contenido exclusivo como las agendas secretas de los artistas que participan en este proyecto.

Arenal Sound: música, mar y energía con menor huella de carbono

Entre los destacados del capítulo, "Repsol en escena" hace parada en Burriana (Castellón) para mostrar cómo se vivió la 15ª edición del festival Arenal Sound, del 31 de julio al 3 de agosto de 2025. Con el Mediterráneo como telón de fondo y un cartel que combinó talento nacional e internacional, el festival ofreció una experiencia musical inolvidable.

Repsol volvió a estar presente con su ya habitual Espacio Repsol "Con toda la energía", un punto de encuentro para reponer fuerzas, disfrutar de las vistas desde la terraza VIP del festival, recargar el móvil con energía solar o participar en sorteos dentro del túnel del viento. Además, los asistentes pudieron degustar el mejor café para reponer energía en la Barra Guía Repsol.

Los cuatro escenarios principales y zonas de hostelería, descanso, backstage o área de sponsors contaron con grupos electrógenos alimentados por combustibles 100% renovables. Además, algunos de los autobuses lanzadera se movieron con diésel NEXA 100% renovable, y se recogió aceite de cocina usado en los puestos de restauración para convertirlo posteriormente en combustible 100% renovable.

Los grupos electrógenos de los cuatro escenarios de Arenal Sound se alimentaron de combustible 100% renovable Repsol

Parque Warner Beach: diversión acuática en Madrid

El capítulo también incluye una escapada muy refrescante en la capital: una visita a Parque Warner Beach, el parque acuático tematizado donde los visitantes pueden vivir una jornada inolvidable con amigos o en familia.

Gracias al acuerdo entre Repsol y Parque Warner Madrid, el recinto funciona ya con combustibles 100% renovables y electricidad y gas natural con garantías de origen. Todos los vehículos internos, incluidos los utilizados en el espectáculo de Loca Academia de Policía, emplean combustibles con menor huella de carbono.

Además, el parque dispone de estaciones de recarga solar para móviles integradas en las zonas de descanso, demostrando que también la diversión puede moverse con nuevas soluciones energéticas.

El pasado 3 de julio Repsol y Parque Warner firmaron un acuerdo para que el parque funcione en su totalidad con combustibles 100% renovables, electricidad y gas natural con garantías de origen Repsol

Soletes Guía Repsol: terrazas, chiringuitos y bares con personalidad

La gastronomía también tiene un papel protagonista en esta edición de "Repsol en escena", con una selección especial de Soletes Guía Repsol que invitan a descubrir los rincones más apetecibles del verano.

Con casi 5.000 establecimientos reconocidos en todo el país, los Soletes de esta temporada destacan por su cercanía al mar, sus cócteles en jardines frondosos y sus desayunos tranquilos en plazas con encanto. Son espacios informales, accesibles y llenos de personalidad, ideales para disfrutar de la cocina local a buen precio en ambientes únicos.

Una agenda que no se detiene

Desde festivales como Love the 90’s, Love the 20’s, FIB, BBK Live o Arenal Sound, hasta las grandes citas del cine en San Sebastián o Sitges, el espacio "Repsol en escena" se ha convertido en la mejor agenda de ocio del verano. Sin olvidar experiencias únicas como el Día de la Música con Dani Fernández y otros eventos con artistas.