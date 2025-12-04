Programa navideño de Ifema Madrid

Con la llegada del mes de diciembre, las actividades que habitualmente se desarrollan en el Recinto Ferial de Ifema Madrid cambian, dando lugar a una amplia programación cultural repleta de eventos, conciertos, musicales, espectáculos y grandes shows para todos los públicos.

En total, la organización tiene previsto llevar a cabo 14 espectáculos durante el período navideño, los cuales atraerán a más de 300.000 espectadores. Hace años que Ifema Madrid apostó por diversificar su oferta de eventos con una propuesta muy completa y variada que va más allá de las ferias y exposiciones, acogiendo prestigiosos festivales y espectáculos indoor para todas las edades en los que el ocio, la cultura y el entretenimiento de calidad tienen un gran protagonismo.

La agenda cultural de Ifema Madrid Live para la Navidad de 2025 contará con conciertos de artistas de primera línea, a los que se unirán grandes nombres del panorama musical nacional, como DJ Nano y Manolo García. El espectáculo de WAW Show acercará a los asistentes su nuevo espectáculo lleno de atmósfera festiva y con la energía del universo WAH.

El entretenimiento y ocio para disfrutar en familia también llegan con una oferta muy variada, con propuestas como Circlassica, El Show de Bluey y Mi Primer Festival, a los que se le unirán otra serie de eventos como Rock en Familia en el marco de Music Hall. Propuestas que confirman la apuesta de Ifema Madrid por acoger prestigiosos festivales y espectáculos para públicos de todas las edades.

Además de la amplia oferta de eventos mencionada, no faltará un año más la feria Gamergy que tendrá lugar entre del 12 al 14 de diciembre, una de las citas más esperadas por parte de los gamers y los aficionados a los videojuegos.

Según palabras de Daniel Martínez, vicepresidente Ejecutivo de Ifema Madrid, «la programación de Navidad de Madrid Ifema Live refuerza nuestro compromiso con el turismo de calidad, consolidando a la Institución como un referente en el ámbito del entretenimiento y la cultura en Madrid». El directivo señala el hecho de poner a disposición de los operadores de la industria del entretenimiento, espacios cubiertos únicos con espectaculares equipamientos y dimensiones los cuales permiten desarrollar propuestas innovadoras y de gran valor.

Programación de eventos

El festival Starlite Madrid tendrá lugar del 11 al 23 de diciembre en los pabellones 12 y 14, consolidándose como un referente cultural y social que combina música, gastronomía y entretenimiento. Esta edición contará con un cartel de lujo que reunirá a artistas como Melendi, Ricky Martin, Manuel Carrasco, India Martínez, Miguel Poveda, Emmanuel y Mijares, Gilberto Santa Rosa, Disney Concert: The Sound of Magic y Navidad Ubuntu. Por su parte, del 19 al 23 de diciembre, Manolo García actuará en el Palacio Municipal de Congresos de Ifema Madrid, donde presentará su nuevo álbum.

La agenda cultural y de entretenimiento contará con nombres propios vinculados al ocio de calidad

El espectáculo musical y gastronómico WAH Show Madrid, con más de 40 artistas en escena, ofrecerá una reinterpretación de grandes himnos musicales en el Espacio 5.1 hasta diciembre de 2026.

Dentro de la programación familiar, Circlassica Noel presenta Navidad 2025 Noel, una experiencia visual y emocional que combina lo mejor del circo, la música en directo y una puesta en escena envolvente. Más de 30 artistas internacionales participarán en el espectáculo de circo más mágico de la temporada. Podrá disfrutarse hasta el 18 de enero de 2026.

El Show de Bluey amplía la oferta infantil con una propuesta que sorprenderá al público de todas las edades, sumergiéndolo en un universo de juegos, humor, música y emociones. Las actuaciones serán del 27 al 29 de diciembre. Complementa la programación familiar Mi Primer Festival, que tendrá lugar el 20 de diciembre en el Palacio Municipal de Congresos.

Los amantes de la música electrónica y el arte urbano tienen una cita la noche del 13 de diciembre en el Pabellón 8, donde DJ Nano será el protagonista de una actuación en vivo junto otros artistas invitados. En sintonía con esta propuesta, la segunda edición de Music Hall representará en el Pabellón 3 una programación ecléctica con Blackworks y los Premios Ídolo entre otras propuestas. Asimismo, el 20 de diciembre se celebrará Experience by CamelPhat, un espectáculo de música electrónica con figuras destacadas del panorama internacional.