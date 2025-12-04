Cristina Sánchez habla claro en RTVE: “La política ha ensuciado la tauromaquia”

Cristina Sánchez no necesita presentación. Fue la primera torera en pisar plazas de primera con una autoridad que no pedía permiso, solo sitio. Hoy regresa al primer plano, no por una nueva faena, sino por una conversación íntima en el programa "Plano General", que se emite este viernes 5 de diciembre en La 2 a las 22:00h, y por el lanzamiento de su libro "Mujer y torero", donde repasa una vida marcada por el coraje, la independencia y el toro como símbolo de libertad. "Si en algún sitio me he sentido libre es delante de un toro, porque la tauromaquia es ante todo libertad y sinceridad", afirma sin dudar.

En su paso por el programa de RTVE que dirige Jenaro Castro, Cristina se muestra como lo que siempre ha sido: una mujer que dice lo que piensa y que no necesita filtros. Defiende la tauromaquia como una expresión cultural que ha resistido a todos los ataques, también los ideológicos. "Todo lo que se politiza se termina ensuciando. Con los toros han intentado destruir, pero no lo han conseguido", sentencia. Su presencia es un recordatorio de que el toreo no solo se vive en la arena, también se defiende con la palabra.

Su reaparición en una corrida benéfica en Cuenca, delante de sus hijos, fue el día más feliz de su vida. No por el reconocimiento, sino por el círculo que cerró: la madre, la torera, la mujer libre que eligió cuándo y cómo volver. Cristina no vive de la nostalgia, pero tampoco borra su pasado. Al contrario: lo abraza con memoria y orgullo.

Más allá del ruedo, muestra una sensibilidad que a menudo se olvida en los discursos públicos. "Me preocupo por el bienestar del prójimo y de la humanidad. Me gustaría más comprensión para que fuéramos capaces de escucharnos", dice con la serenidad de quien sabe que no hay que gritar para hacerse oír. Cristina no ha dejado de estar presente, ya sea como apoderada, tertuliana o figura pública. Lo que ha hecho ahora es parar, mirar atrás y escribirlo todo.

En "Plano General", se somete a todas las secciones del formato, desde la semblanza biográfica hasta la reflexión íntima. Allí recuerda con emoción a su padre y reconoce sus propias luces y sombras. Morante de la Puebla es, para ella, el más grande de los últimos tiempos, por su capacidad de superación, aunque no oculta que su carácter puede jugarle malas pasadas. Cristina se muestra sin envoltorios, con defectos y virtudes, como debe ser.

No hay nostalgia en su discurso, sino claridad. "No soy sumisa, soy libre", dice sin dramatismo, pero con firmeza. Y quizá ahí esté su mayor legado: haber demostrado que el toreo, esa expresión cultural tantas veces cuestionada, también puede ser territorio de mujeres que no piden permiso, solo verdad. Y eso, en estos tiempos, es una rareza que vale oro.