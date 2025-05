Quién es Luisa Bolívar, la Ana Rosa Quintana de Canal Sur

Comenzó a «tomarse en serio» el mundo de las redes sociales hace poco más de un año y ya cuenta con 100.000 seguidores. Luisa Bolívar ha conquistado a su comunidad de Instagram con sus vídeos sobre la reforma de «la casa grande» o los resúmenes de sus ajetreados días, que empiezan con «un cafelito rápido para espabilarme». Tiene la mejor profesora en casa, su hija María Luisa, la influencer conocida como Eme de Amores. «A mí siempre me llamó la atención lo que ella hacía, cuando empezó en Youtube, pero me veía mayor para esas cosas, hasta que al final me animé a empezar a subir mis vídeos, y la verdad es que me encanta», comenta a LA RAZÓN esta mujer a la que sus amigas preguntan «si mi día tiene más de 24 horas, porque no paro».

Madre de tres hijas, esposa e influencer, la faceta que más destaca de Bolívar es la de empresaria. Junto a su marido, Julián Hidalgo, dirige Hurí Televisión SL, una productora audiovisual con sede en Mairena del Aljarafe (Sevilla), fundada en mayo de 1996. Aunque él es el administrador único y director general, ella figura en el registro mercantil como apoderada de la empresa y desempeña funciones de representación legal.

Con 15 empleados en 2024 y un nivel de facturación de entre 1,5 y 3 millones de euros al año, se trata de una de las mayores productoras de Andalucía y de las que más contenido suministra a Canal Sur. Su sello está detrás de formatos destacados como «En guardia 24/7», presentado por Cruz Morcillo, «El gusto es nuestro» o el concurso «Premio doble», además de producciones en colaboración con otras cadenas, como Canarias TV o Antena 3. Hurí Televisión SL es a Canal Sur lo que Unicorn Content SL, de Ana Rosa Quintana, a Telecinco, aunque Bolívar no presenta ninguno de los espacios que produce. De momento, porque cualquier meta tiene cabida en el universo de Luisa: «Me gusta probar cosas nuevas y no cerrarme a nada».

Ella y «mi Julián» forman un tándem perfecto tanto en casa como en la oficina, aunque Luisa reconoce que no siempre es fácil trabajar con tu marido: «Tenemos nuestras cosas, como todos los matrimonios, y a veces discutimos, claro, pero nos entendemos muy bien y al final arreglamos cualquier diferencia».

La familia se va de boda

Tras casarse en Las Vegas el año pasado, la influencer Eme de Amores volverá a pasar por el altar de forma oficial el próximo julio. Se dará el «sí, quiero» en Granada con Muna, su novio, cuya relación también ha convertido en contenido para sus redes sociales. Él es uno más en la familia y Luisa Bolívar no disimula su alegría ante la boda de su hija. «Estamos encantados, te puedes imaginar. Ya estamos con algunos preparativos y yo estoy mirando trajes. Aunque tengo una idea de lo que quiero, todavía no lo tengo claro», destaca la empresaria a este diario.

La pedida de mano se celebró el pasado marzo en la famosa «casa grande» de la familia, una enorme vivienda familiar ubicada en el pueblo de Montillana (Granada) que Bolívar y su marido están reformando y decorando a su gusto, con un estilo muy señorial y pinceladas rurales: «Nos encanta estar aquí e invitar a la familia y amigos».