La Raíz vuelve para "incendiar el mundo" tras cinco años de silencio

Gritémoslo a viva voz: La Raíz ha vuelto. Sus seguidores llevan unas horas expectantes ante las repentinas publicaciones por parte del grupo en las redes sociales. Y al fin es oficial. La banda ha anunciado su regreso y promete que "incendiarán el mundo otra vez", tras cinco años de silencio después de su multitudinaria despedida con tres llenos seguidos de cerca de 10.000 espectadores en Vistalegre (Madrid) y un concierto final en 2018 en València ante 20.000 personas. El grupo afincado en Gandia (Valencia) había deslizado su vuelta este martes al reactivar sus redes sociales en las que colgó un audio de un programa de radio en el que se podía escuchar "rock de masas", "hacía tiempo que algo así no pasaba" y "estábamos desde el 2018". Un regreso que, además, se ha confirmado a través de un vídeo, también publicado en redes sociales, en el que se observa cómo, en la ajetreada cocina de un restaurante, un camarero va a buscar a la bodega una botella de vino llamado "La R". Ese logotipo es el que utilizaba el grupo, y a esa imagen le acompañan los acordes de "Nos volveremos a ver", uno de sus grandes éxitos".

“Prometimos que nos volveríamos a ver y lo vamos a cumplir este 2024. No hay una idea diseñada de un reencuentro continuado, pero sí está claro que al menos nos vamos a juntar una vez más para cantar las canciones junto al público. Será una reunión que le debemos a la banda", explica Pablo Sánchez, líder del grupo. Fuentes de La Raíz han confirmado a EFE que la banda vuelve con los once componentes que tenía cuando se despidieron, muchos de los cuales han desarrollado distintos proyectos en estos años como Nativa, Valira, Aya o Ciudad Jara, el otro grupo de Sánchez. De hecho, hace poco que Ciudad Jara había anunciado un parón temporal, lo que ayudó a sus seguidores a atar cabos de la potencial vuelta de La Raíz. Aún no se ha hecho público cómo será el regreso de un grupo en el que muchos de sus miembros son amigos de la infancia.

En 2007, La Raíz inició su andadura discográfica con una primera maqueta, "El aire muerto", y su característica mezcla de estilos. Después llegaron "Guerra al silencio", "El lado de los rebeldes", "Así en el cielo como en la selva", "Entre poetas y presos" y finalmente "Nos volveremos a ver", un disco en directo que bautizó la gira que dio paso al parón indefinido con el que se bajaron de los escenarios.

Durante años, Pablo Sánchez, Julio Maloa, Sen-K, Josep Panxo, Edu Soldevila, Juan Zanza, Adri Faus, Carles Gertrudis, Xavi Banyuls, Pipe Torres y Jano recorrieron los escenarios de España para ofrecer unos espectáculos que funcionaban como punto de unión de reggae, hip hop, e incluso jazz y rock. Sus conciertos eran una auténtica fiesta, una celebración de la vida matizada con reivindicaciones sociales.

Una apuesta musical comprometida y que atrajo a todo tipo de públicos, fundamentada ante todo en un directo donde el baile y la madurez musical hicieron de La Raíz una experiencia única. "Nadie nos ha regalado nada, por eso crecimos tan lento, pero nunca hemos regalado nada a nadie y esto nos pone una sonrisa en la boca al ver dónde hemos llegado y la manera en que lo hemos hecho", aseguraron en el anuncio de aquella despedida tras doce años sin apenas descanso y que afrontaron en el momento álgido de su trayectoria. El enorme éxito que cosecharon en España se extendió especialmente a países como Argentina y Chile, pero también les llevó a tocar en países como México y Colombia y en grandes ciudades europeas como Berlín, Hamburgo, Londres, Edimburgo, Dublín, Roma, Lisboa u Oporto.