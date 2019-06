Rosalía embruja al Primavera Sound

En la edición con más chándals de la historia del Primavera Sound, los cambios van más allá de la estética. El festival ha hecho un esfuerzo por cambiar y mejorar (y por que se hable de ello) y su giro necesitaba de una reina entre tanto desconcierto. Un chándal al que seguir como a una Khaleesi musical. Y ese chándal, ya lo firme Palomo Spain o parezca sacado de un autoservicio, lo viste Rosalía. La catalana, en casa, y en programa doble con J Balvin, reventó la noche del récord histórico de asistencia: 63.000 espectadores en el recinto del Fórum.

Con su disco «El mal querer» como una síntesis perfecta entre la tradición española y los ritmos de la calle más urgente, la artista apareció en medio de una enorme expectación nacional. La mitad del público, extranjero, apenas tuvo curiosidad por verla aparecer con «Pienso en tu mirá». En cambio, el disco, sobresaliente, no tuvo una correlación en escena a la altura de esa brillantez. Rosalía, arropada por sus bailarinas, y armada con su espléndida voz, pecó de formato enlatado. Sonidos pregrabados y una parquedad musical (con El Guincho a los mandos, eso si) que hacía casi presenciar un videoclip pero que, en esta nueva normalidad de 2019, dure lo que dure, resulta que es lo habitual.

En el lado del haber de la catalana está que, visto lo visto estos días en el Primavera Sound y su nuevo canon, ella no tiene absolutamente nada que envidiar a Charli Xcx o a Miley Cyrus. Le sobra de todo, lo primero, talento. Y muy pronto llegó el primer momento cumbre de la noche: James Blake aparecía en escena en la tercera canción, unas horas antes de su show individual, para tocar «Barefoot in The Park». Pero es que, después de esa líquida intimidad, Rosalía salta a la muy coplera «De madrugá» y entiendes por qué los guiris han huido en el momento en que se le pone cara de Rocío Jurado, pero es que esta mujer es lo mejor que le ha pasado al flamenco en mucho tiempo y eso no es, para según qué oídos, fácil de asimilar.

Y entonces llegó «Te estoy amando locamente», la segunda vez que sonaba esta canción en el Primavera Sound de este año tras el concierto monográfico que consagraron a Las Grecas los navarros Kokoshca la noche anterior en uno de los escenarios más entretenidos del año, el Your Heineken Stage cuya programación eligieron los aficionados por las redes sociales. El Primavera Sound, que ha demostrado que puede ser el Coachella europeo, ha adquirido punch financiero con la entrada en su accionariado de un fondo de inversión y anunció ayer que celebrará el año que viene la apertura de una sede en Los Ángeles y los rumores apuntan a que Londres también podría ser nueva sede. Anoche, el público esperaba a ver a JBalvin, Primal Scream y el propio James Blake y despedir el año de la nueva normalidad.