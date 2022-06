Fortes: «El secreto de mis recuperaciones es pensar que volver a torear es un regalo»

Hace un año los toros estaban de regreso en Las Ventas con un cartel en el que acabaría destacando Manuel Escribano con los de Victorino Martín. Esa misma tarde Fortes comenzaría una nueva travesía de recuperación. Conoce el camino. Es el vivo ejemplo de la superación. La mala suerte se cebó con él y cuando ya estaba enfocado en su regreso después de la grave lesión de rodilla sufrida en la Monumental, fue la otra rodilla la que decidió parar de nuevo y de la que hasta ahora se ha estado recuperando. «Los médicos me dijeron que es algo que puede pasar durante la rehabilitación de una rodilla. Acabas llevando al límite a la otra». Prácticamente una temporada entera perdida, pero en la que no ha perdido el foco. «Me ayudó la experiencia de mis anteriores recuperaciones. Interioricé que volver a torear sería como un regalo. Por eso siempre me rehago. Ese es mi secreto».

En estos largos meses ha tenido ayudas cruciales. «Los ganaderos han estado ahí siempre que he necesitado tentar. Eso me ha ayudado a poder estar hoy al 100%. Los deberes están hechos». En estas plenas condiciones reaparece este sábado en Torrejón, junto a Daniel Luque y Antonio Ferrera. «El empresario José María Garzón lleva preocupándose por mí durante todo el proceso y me constaba que deseaba que reapareciese en una plaza suya. Torrejón era la indicada, las fechas cuadraban». Garzón es empresario también de La Malagueta, el coso de la tierra de Fortes: «Volveré este año», desvela el diestro.

Otra plaza clave en su carrera ha sido Las Ventas. Pero entrar en este San Isidro era una quimera. «En febrero, cuando se empiezan a negociar los carteles, yo no podía garantizar llegar en óptimas condiciones a mayo. Aunque después me di cuenta que podría haber llegado a tiempo».

El futuro a medio largo plazo no le preocupa, aunque tiene claro seguir apostando por ganaderías como Victorino Martín y plazas de máxima exigencia.

Más allá de su reaparición con los de Buenavista, la Feria de Torrejón se remata con el cartel del domingo conformado por Morante, Cayetano y Ginés Marín con los de La Palmosilla, además del festejo de rejones que echará el cierre.