Rafa G. Garrido: «Desde que tratamos al abonado como en el fútbol estamos creciendo»

Plaza 1 volvía a salir triunfadora del concurso para la explotación de la primera plaza del mundo para el próximo lustro. Su propuesta fue la más competitiva, con iniciativas como la de facilitar 3.000 abonos gratuitos para jóvenes y mayores. Junto a Simón Casas, el Director General de Nautalia Viajes Rafael García Garrido vuelve a estar al frente de este proyecto tras lidiar con los años más difíciles para la tauromaquia. Además, Garrido este año también se hacía con Valencia, donde pretende extender su modelo, apostando por acontecimientos de calidad durante todo el año. Entre ellos el regreso a Madrid de Morante este sábado y Talavante y Roca Rey por el Día de La Hispanidad.

¿Cuál es su balance de este año de recuperación en el que ha renovado ciclo en Madrid y ha debutado en Valencia?

Las ferias han funcionado muy bien, pero queda trabajo por hacer en el resto del calendario, sobre todo en Madrid.

¿Cómo se le quedó el cuerpo después de presenciar las cogidas de Ángel Sánchez el pasado domingo?

Helado. Ver a un torero entregado por completo a un toro así siempre sobrecoge. Además, me dio mucha pena porque era una tarde que Ángel se había ganado con mucho esfuerzo tras sus triunfos en la Copa Chenel y su actuación en Madrid este verano. Pero aseguro que tendrá otra oportunidad.

Además del caso de Ángel, ha habido otros toreros que se han ganado volver a Madrid en mejores condiciones: Fernando Robleño, Ángel Téllez o Álvaro de la Calle. ¿Habrá hueco para todos en un San Isidro más corto?

Es muy difícil contentar a todos, pero nuestro compromiso es escuchar a los toreros que se han ganado su sitio en el ruedo.

¿El cartelazo para el Día de la Hispanidad es una declaración de intenciones del nuevo proyecto de Plaza 1 en esta segunda etapa?

En parte sí, pero también sirve para consolidar una fecha que antes no funcionaba bien en Madrid y para despedir esta temporada por todo lo alto.

Anteriormente ha dicho que el abonado al fútbol es más recompensado que el de los toros.

Así lo pienso. Cuando acudo a mi abono en el estadio de fútbol tengo la garantía de que por ese partido estoy pagando mucho menos que el aficionado que solo acude esa tarde. Hay que premiar la fidelidad del aficionado que va a todos los festejos. Él es el que hace posible que se pueda programar una temporada. De hecho, desde que lo anunciamos estamos creciendo y recuperando muchos abonos.

JAÉN, 12/06/2022.- El torero madrileño José Tomás en la lidia al segundo de la tarde, durante la corrida celebrada este domingo en la plaza de toros de Jaén. EFE/José Manuel Pedrosa FOTO: José Manuel Pedrosa EFE

¿Como empresario del turismo, cree que decir que «el Efecto José Tomás colapsa Alicante en agosto» es un eslogan?

Para nada. El «Efecto José Tomás» es una realidad indiscutible. Es cierto que este año una de sus actuaciones ha coincidido con la temporada alta de Alicante, pero él ya ha demostrado que es capaz de reventar cualquier plaza o ciudad del planeta taurino.

¿La postura de Plaza 1 sobre la posibilidad de contratarle no ha cambiado?

No. Siempre diré que José Tomás toreará en Madrid cuando él quiera hacerlo.

¿Cómo valora la recuperación, por parte del CAT, de la Venta del Batán como uno de los epicentros de la afición madrileña?

Es una iniciativa positiva para todos. Creo que puede servir como un elemento de marketing perfecto. Había que encontrar alguna forma de prolongar la atracción de cada festejo taurino y exhibir los toros de una corrida durante los días previos es una muy buena.

Siempre dice que el marketing es algo fundamental para el proyecto de Plaza 1. ¿Se encuentran con trabas para promocionar la Fiesta en algunos espacios?

Desgraciadamente sí, pero en nuestro plan de medios y publicidad también tenemos esto en cuenta. Aun así, es una realidad que Madrid este otoño está empapelada de arriba abajo con la programación de Las Ventas y eso no va a cambiar.

Finalmente, la Feria de Otoño no se retransmite por televisión y ya ha dicho públicamente que no cree en el modelo vigente.

Si esta Feria no se está retransmitiendo es porque el canal Toros no se interesó lo más mínimo en hacerlo. No puede ser que a diez días de una feria los abonados al canal, como yo, aún no sepamos si ese ciclo se va retransmitir. En cualquier deporte eso es impensable.

Es posible que Plaza 1 emita en un futuro los festejos de Las Ventas a través de un canal o plataforma propia.

De momento estamos valorando todas las opciones.