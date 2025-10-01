¿Y ahora qué? La baja de Roca Rey obliga a reconfigurar ferias y suspender festejos

La baja de Roca Rey ha dejado un hueco difícil de cubrir, y las primeras respuestas de las empresas no se han hecho esperar. El anuncio del peruano, que este lunes comunicó el final anticipado de su temporada europea por motivos de salud, ha desencadenado una reacción en cadena en varios cosos. La más drástica ha sido la de Illescas: la Corrida de la Juventud ha sido suspendida de forma definitiva.

El festejo, programado para el próximo 18 de octubre, iba a contar con el atractivo indiscutible del torero limeño, pero sin su presencia, la empresa Maxitoro ha optado por cancelar. En un comunicado, la organización alude a "diversas circunstancias adversas", algunas de ellas "ajenas a Maxitoro", como parte de los motivos para echar el cierre. La baja de Roca Rey, sin duda, ha sido el detonante más visible.

La decisión ha generado decepción entre los jóvenes aficionados, el público objetivo de este evento. Aun así, la empresa ha intentado calmar los ánimos pidiendo disculpas públicamente y asegurando que seguirá apoyando a la juventud taurina "como en los 35 años de camino profesional". Las entradas ya adquiridas podrán devolverse hasta las 22:00 horas del 18 de octubre por los canales habituales.

En paralelo, en la Feria de San Miguel de Úbeda, Marco Pérez ocupará el lugar de Roca Reyeste sábado 4 de octubre. El joven torero salmantino compartirá cartel con Morante de la Puebla y Juan Ortega, frente a toros de Juan Pedro Domecq y Jandilla, en un festejo que servirá como cierre de feria.

Ademas, la Feria del Pilar de Zaragoza no solo se ve afectada por la baja de Roca Rey, que será cubierta por el triunfador del pasado año, Daniel Luque, el día 11 de octubre, cuando compartía cartel con Talavante y Tristán Barroso ante toros de Juan Pedro Domecq, sino que también el novillero Pedro Luis tomará el lugar del heridoJulio Norte el día 4, completando la terna junto a El Mene y Tomás Bastos con novillos de Brazuelos. Y el 7 de octubre, Tomás González entrará por Joselito de Córdoba, lesionado recientemente, en un cartel que completan Pedro Andrés y Mario Vilau con ganado de Pérez Tabernero.