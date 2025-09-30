La Feria de Otoño arranca con cultura y memoria: Paco Camino protagonista en Las Ventas

La Feria de Otoño ha arrancado con una nota emocional y profundamente simbólica. Paco Camino ha regresado, en esencia, al corazón de Las Ventas, esta vez a través de una exposición que le rinde homenaje con sensibilidad, memoria y arte. Bajo el título "De Camas al corazón de Madrid", la muestra repasa la trayectoria de uno de los toreros más admirados por sus propios compañeros de profesión.

En las entrañas del coso madrileño, en la sala Antonio Bienvenida, se despliega un recorrido íntimo por la carrera del maestro sevillano, con especial atención a sus 12 salidas por la Puerta Grande. Entre los tesoros expuestos destacan fotografías inéditas, cabezas de toros, trajes de luces y recuerdos personales que ofrecen una nueva dimensión sobre una figura de leyenda. La emblemática tarde de la Corrida de la Beneficencia de 1970 tiene, como no podía ser de otra forma, un lugar protagonista.

La emoción fue creciendo con cada palabra durante la inauguración. Los hijos del maestro tomaron el relevo para agradecer el reconocimiento. En especial, Marián Camino, visiblemente conmovida, confesó haber descubierto imágenes de su padre que jamás había visto: "Me parece una exposición preciosa", afirmó. No es solo un homenaje, sino también una ventana abierta a la historia íntima del torero y su familia.

"Un torero de toreros", así definió Miguel Martín a Paco Camino. El director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid puso en valor la apuesta institucional por mantener viva la memoria de los grandes. Rafael G. Garrido, por su parte, subrayó que no es casual que este homenaje coincida con una feria también de récord. Las Ventas y Paco Camino comparten una misma grandeza: la de la permanencia.

Y mientras las emociones bullían entre vitrinas y fotografías, en esa misma sala Antonio Bienvenida se gesta otra cita: el esperado encuentro con la afición de Uceda Leal, Fortes y Víctor Hernández, protagonistas del cartel del domingo. Con la periodista Marta Manzano como moderadora, los tres diestros compartirán hoy, martes 30 de septiembre, a las 19:30h, sus reflexiones, ilusiones y estrategias de cara a una de las tardes más esperadas de la temporada.

La exposición "De Camas al corazón de Madrid" podrá visitarse durante toda la Feria de Otoño, en días de festejo de 10:30h a 13:30h y desde una hora antes del comienzo de cada corrida. Permanecerá abierta hasta el 12 de octubre. Para quienes vayan a ver toros estos días, es una parada obligada: no solo para mirar, sino para recordar, sentir y rendirse, una vez más, a la figura eterna de Paco Camino.