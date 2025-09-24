David de Miranda sustituye a Manzanares en la feria de San Miguel

La Feria de San Miguel en Sevilla arranca con un cambio de guion: David de Miranda tomará el sitio de José María Manzanares este viernes 26 de septiembre en la Real Maestranza. La Empresa Pagés ha optado por el joven torero onubense para completar el cartel, en una jornada que reúne a tres figuras muy distintas pero con un denominador común: la expectación.

Manzanares se ve obligado a cancelar por una fractura en la octava costilla izquierda, una lesión que arrastra desde hace días y que finalmente le impide asumir los compromisos del final de temporada. El percance no solo altera los planes de los aficionados, sino que reconfigura un cartel de lujo, donde ahora De Miranda compartirá paseíllo con Juan Ortega y Pablo Aguado.

Para el de Trigueros, esta aparición representa mucho más que una sustitución. Es la oportunidad de confirmarse como uno de los nombres más sólidos del escalafón. En abril ya sorprendió abriendo la Puerta del Príncipe, y ahora llega a San Miguel con el viento a favor, aunque bajo la presión de una plaza que no perdona la tibieza.

Los toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés esperan en los chiqueros, mientras Sevilla se prepara para una de las corridas más señaladas del año. El festejo comenzará a las 18:30 horas.

Manzanares, por su parte, encara una recuperación incierta. La lesión es delicada y exige descanso. Su ausencia en Sevilla, plaza donde siempre ha tenido un tirón especial, supone una baja de peso en el cierre de temporada. Sin embargo, también deja espacio para el relato del relevo, tan habitual como necesario en el toreo.