Ya hay cartel para la final del Circuito Valenciano de Novilladas

Tras la celebración el pasado sábado, día 20 de septiembre, de la segunda semifinal del Circuito Valenciano de Novilladas, ya hay terna para disputar la final de este certamen. Clasificado Simón Andreu una vez celebrada la primera semifinal, después del festejo del pasado sábado en Algemesí Mario Vilau entró también de forma directa en esta final al cortar tres orejas y ser el gran triunfador de la función, completando la terna Juan Alberto Torrijos como mejor segundo clasificado.

La plaza de toros de la ciudad alicantina de Villena será el escenario d la final de la segunda edición delCircuito Valenciano de Novilladas, un certamen impulsado por la Fundación del Toro de Lidia con la colaboración de la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana.

Este festejo se celebrará el próximo día 4 de octubre, en el que se lidiarán reses de la ganadería castellonense de Daniel Ramos y que contará con la presencia de las cámaras de A Punt, como todo el certamen.