Enrique Ponce: “Siempre pensé despedirme en Valencia"

Pese a que han pasado más de dos años y medio desde que, de repente, desapareciese de los ruedos, el tirón de Enrique Ponce sigue siendo tremendo y permanece presente en el público y los aficionados. No le olvidan. Treinta y tantos años después de su alternativa sigue atrayendo a las masas y lo demostró hace unos días en Valencia cuando anunció que su última corrida tendrá como escenario el coso de Monleón el próximo día 9 de octubre.

El pasado día 11 de enero, en el acto de presentación de los carteles de fallas, el gran protagonista, sin embargo, fue Enrique Ponce. El torero de Chiva estará presente en la feria de octubre, en la feria de la Comunidad Valenciana, en la que se despedirá de los ruedos en un festejo en el que dará la alternativa al torero algemesinense Nek Romero.

La empresa quiso, y así se lo propuso, que estuviese ya presente en este serial fallero, opción que declinó Ponce: “Sí, la empresa, Rafael García Garrido, me vino a ver, se reunió conmigo y me ofreció la posibilidad de reaparecer en Valencia en fallas, pero no se llegó a concretar nada en ese aspecto”.

¿Y por qué no le pareció bien torear la primera gran cita del año, también en Valencia?

Pues por una simple razón, porque me había planteado ya con anterioridad empezar esta campaña más tarde. Yo quería que mi última tarde fuese en Valencia y que esa tarde fuese la del 9 de octubre, una fecha muy significativa y muy especial. Quería que esa fuese la última de las pocas corridas que voy a torear en esta temporada.

¿Cómo ha planteado esta temporada de despedida?

Es algo que todavía no se ha terminado de pensar, de decidir por completo. Hoy he venido a Valencia a presentar esta corrida de octubre que será la última. Estamos perfilando las comparecencias que voy a hacer a lo largo de esta temporada, que no van a ser muchas, pero, bueno, sí que van a ser en plazas significativas, bien es cierto que no puedo ir a todas, porque entonces tendría que hacer una temporada de sesenta o setenta festejos, nos iríamos mucho del número de corridas que he pensado que tengo que torear este año. Si tuviese que estar en todas la plazas que han significado algo en mi carrera, en mi trayectoria, tendría que hacer un planteamiento distinto al que tengo en mente. Por eso hay que ir haciendo una selección, hay que tener en cuenta las distancias, hay que ver la geografía, el tiempo que se tarda en ir a cada una de ellas... Hay que hacer una selección, hay que elegir una cosa que sea emotiva, que sea bonita y, eso sí, la última tarde será esa de Valencia el 9 de octubre. Esa será seguro mi última tarde.

¿La Monumental de Las Ventas entra en ese plan?

Bueno, no hay nada decidido aún, no hay nada rematado, por decirlo así. Hay cosas que están perfiladas pero no te puedo avanzar mucho más.

Vuelven a darse festejos taurinos en la Monumental de México, una plaza ícono en su carrera y que le quiere mucho ¿Ha contemplado la posibilidad de torear allí?

De hecho me hablaron para ir a la Monumental, me llamaron para que estuviese en esta reinauguración después de dos años sin toros, cosa que agradezco muchísimo; la verdad es que la empresa estuvo hablando conmigo para esa posible vuelta a la México, que era una fecha muy importante para ellos, pero no podía ser, era muy pronto, tendría que haber sido ahora, ya, a finales de enero y les tuve que decir que no podía ser. Pero es una plaza que está dentro de mi corazón, no cabe duda, y no descarto que se pueda hacer algo, pero, ahora mismo, no hay nada hecho, no hay nada en firme. En mi mente está sólo el torear esas pocas corridas, que van a ser en plazas de España y Francia. Lo de México y otras plazas, como pueda ser la de Lima u otras plazas de América, pasa como lo que te decía antes, son muchas plazas en las que he triunfado, en las que se me ha considerado como un torero muy querido, un torero de ellos, pero no hay nada hecho y de momento no pienso en esa posibilidad.

Lo que está claro es que la gente sigue queriendo a Ponce y eso se ha demostrado en este acto, con la cantidad de gente que vino y cada ovación que le dedican.

Sí, estoy muy agradecido por ese cariño, es verdad que gran parte de culpa de lo que he conseguido, por no decirte que toda, la tiene esta afición. En estos dos años en los que no he toreado me he sentido muy querido, he sentido ese cariño de la gente, pidiéndome que hiciese algo, que torease, que volviese, que hiciese aunque fuera una corrida de despedida, pero, como te decía, eso no entraba en mis planes, yo estaba ya muy tranquilo, me había quitado ya del toreo, aunque siempre me he sentido torero y me moriré torero, pero no entraba en mis planes hacer nada. Ese cariño con el que me han tratado, eso es lo que me ha terminado animando para dar esa pincelada de despedida que no cabe duda de que es bonita, que es emocionante, emotiva, pero aquí hay una realidad y es que aquí luego sale un toro y te juegas la vida en ello.

¿Podría haber continuidad en la carrera de Ponce más allá de ese día 9 de octubre?

No, no. Está claro, no va a haber más. Va a ser esta temporada y nada más. Y no pensaba hacerlo, pero al final se decidió tirar para adelante y en eso estamos. Pero van a ser muy pocas corridas. es como un hola y adiós. Espero que las corridas que voy a torear sean acontecimientos, que sea algo muy bonito, pero no habrá más.