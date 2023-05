Comienza San Isidro: la gran apuesta de Roca Rey y El Juli con la de La Quinta

Sevilla acaba de echar el cerrojazo a la feria más exitosa de los últimos años con diferencia. Ha sido una fiesta verdadera, más allá de la indulgencia de algunas tardes. Daniel Luque fue quien puso el serial caro, con un toreo sincero y a plomo. Marcó la diferencia consigo mismo y con la vulgaridad. Así sí, luego vino Roca, la inmensidad de la corrida de Victorino Martín, que nos recordó sus mejores tiempos, con un Escribano de gran altura y un Emilio de Justo con el que se hacía justicia, Tomás Rufo o Ginés Marín no quisieron quedarse atrás y ya al final de feria Daniel Luque volvió a cortar una orejaza para reivindicar el lugar que había peleado en los albores del serial. Un hito histórico ocurrió el 26 de abril a cargo de Morante de la Puebla. Y no fue fácil. Dos días antes ya había hecho el paseo el diestro para dar un recital de toreo bueno que pasó desapercibido por el público de la Maestranza. Morante se enfadó con la presidencia y cuando saludó tiró la montera para el callejón como muestra del enfado, pero en realidad era la gente la que una vez más no se había entregado con el torero. Aquello pareció servir de revulsivo dos días después. El cartel no podía ser más bonito. Morante, Juan Ortega y Urdiales. Y entonces ocurrió la magia del toreo. Aquello no fue una rivalidad por cortar orejas sino por ver quién toreaba más despacio, la búsqueda de lo excelso.

Toreo de capa

El toreo de capa fue un auténtico deleite. Morante lo bordó y Juan Ortega toreó tan despacio que parecía imposible. A partir de ahí se disparó la tarde, las emociones, la locura hasta llegar a algo tan potente que rompiera todas las estadísticas acumuladas durante más de medio siglo. 52 años para ser exactos. Morante no es que saliera por la Puerta del Príncipe, por fin, que también, sino que cortaba las dos orejas y rabo, 52 años después de que lo hiciera Francisco Ruiz Miguel.

Morante es torero sevillano, pero es muy del gusto de la afición de Madrid. En esta plaza han ocurrido no faenas, acontecimientos mágicos. Este año, como siempre se le espera. El Morante postpandémico ha llegado al súmmum de su capacidad, calidad y magnetismo. Es un torero de época de los que hay que aprovechar sin olvidar que acumula ya 26 años de alternativa.

No se hará esperar y será en la segunda de feria cuando pise la plaza junto a Tomás Rufo y Emilio de Justo, otros dos de los triunfadores del serial de Abril.

Las funciones de Madrid

Pero por comparaciones, en verdad, poco tiene que ver Sevilla con Madrid. Son plaza con funciones diferentes. Mientras la Maestranza es una feria compactada con pocos huecos, Madrid históricamente ha tenido otra función como plaza abierta que da oportunidades. La muestra la tenemos reciente. La imagen, brutal todavía, lo dice todo. El año pasado nos conquistaba el corazón un desconocido que llegaba a Las Ventas, lo bordaba al natural y se iba izado a hombros con una Puerta Grande rotunda de verdad y después de haber escuchado a Madrid roncar, porque los olés de esta plaza vienen de la barriga, te atrapan y te destrozan. Que para escucharlos te tienes que zampar varias tardes de tedio, también es una realidad. Forma parte de la idiosincrasia de la plaza. Ángel Téllez, en San Isidro, y Francisco de Manuel, por Otoño, fueron dos de los ejemplos claros de lo que es Madrid. Si echamos la vista atrás ocurrió con otros toreros que se posicionaron en figura. Alejandro Talavante lo hizo sin abrir la Puerta Grande. Volvió loca a la afición con su toreo al natural. De ahí se catapultó de novillero para convertirse en matador en poco tiempo y situarse ya en lo más alto. Esto te lo da esta plaza.

Novedades

Una feria que este año viene con novedades en su programación y formato. Un serial recortado y con descansos, algo histórico. Serán los lunes, con la salvedad del día del patrón, el 15 de mayo, que en ese caso se llevará a cabo el martes día 16. A pesar de que el serial será más corto empieza fuerte con un cartel de altos vuelos, algo novedoso, con la actuación de El Juli, que este año celebra sus 25 años de alternativa, y la primera tarde del torero peruano Roca Rey, el diestro que más tira de la taquilla allá donde se anuncia y aquí, como no podía ser de otra manera, hace días que colgó el ansiado cartel de «No hay billetes». El novillero Álvaro Alarcón, que resultó herido en esta misma plaza recientemente, tomará la alternativa con rematado cartel.

Se anuncian con la corrida de La Quinta, con la que el diestro madrileño Julián López volvió a conquistar la Monumental el año pasado. Cortó un trofeo, pero la faena más volcánica la firmó al toro que pinchó después. Hizo historia más de dos décadas después como matador de toros y en una plaza, la suya, en la que le ha costado entrar. Repite títulos: Juli/La Quinta y expectación máxima para la cita.

Será la primera de las tres tardes que tiene contratadas. Mismo número que Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, después de su apuesta fallida en 2022, y Andrés Roca Rey. El torero Emilio de Justo es el diestro que en más ocasiones se anuncia: cuatro. Ley compensatoria después del terrible percance que padeció el año pasado en su encerrona en esta misma plaza el Domingo de Ramos. Una lesión en las vértebras le tuvo apartado de los ruedos hasta el mes de agosto, cuando reapareció en la feria de Almería. Y consta que todavía hoy prosigue con su ardua recuperación. Garcigrande, El Puerto de San Lorenzo, Victorino Martín y Victoriano para la Corrida de Beneficencia. Único puesto fijo al que se unirán los dos triunfadores del ciclo.

La feria ha visto reducida su tradicional tramo torista, que solía ser la última semana. Está Adolfo, Victorino, José Escolar y La Quinta, pero reubicados de otra manera. El ciclo cerrará sus puertas de manera formal el 4 de junio, aunque quedarán varios platos fuertes. El 11 de junio está programada la corrida In Memoriam, que será un homenaje a la figura de José Cubero «Yiyo» con El Juli, Talavante y Roca Rey y la corrida de Victoriano. Al domingo siguiente, el 18, la tradicional Corrida de Beneficencia y el 25, la novillada de triunfadores.

Festejos especiales

La Corrida de la Prensa cierra el ciclo, el 4 de junio, con la actuación de Emilio de Justo y Paco Ureña con los toros de Victorino Martín. La edición de esta temporada celebra el centenario de la ‘Oreja de Oro’, el trofeo de la entidad que premia al triunfador de la tarde.

Entre las ausencias destacan sin lugar a dudas las de Juan Ortega, después de su gran paso por Valdemorillo, Málaga y haber firmado el toreo más despacioso de Sevilla y la de Manuel Escribano, que ha hecho un ferión en la Maestranza.

Será la primera feria que, además de más corta y con descanso, cuenta con la liberación de precios en las entradas sueltas, fuera de los abonos. Algo que aleja también al Madrid de siempre.