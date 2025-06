Estos son los imponentes toros de Jandilla para una tarde de alto voltaje en Las Ventas

La Feria de San Isidro encara su última semana con la tensión acumulada de todo un mes de emociones. Este jueves 5 de junio, la Plaza de Las Ventas vuelve a abrir sus puertas con un cartel que despierta interés por el cruce de trayectorias en el ruedo y, sobre todo, por el encierro reseñado: toros de Jandilla ya sorteados y enchiquerados.

La divisa extremeña llega a Madrid con una trayectoria consolidada. Se trata de una ganadería ganadería que combina bravura con transmisión, y que en más de una ocasión han dejado huella en esta misma plaza. No es un hierros cualquiera, pues es uno de los emblemas del encaste Domecq, sinónimo de movilidad, prontitud y ese fondo que, si aparece, enciende al tendido, peero con el sello personal de un hierroque suele aportar un punto más de chispa y emotividad. Una combinación que, sobre el papel, tiene ingredientes para propiciar el espectáculo.

El cartel, además, tiene lectura múltiple. Sebastián Castella reaparece en Las Ventas en un momento de madurez artística, con esa serenidad que otorgan los años y las plazas grandes. Es un torero de fondo que, cuando conecta con Madrid, lo hace a lo grande. Su cita con los de Jandilla no es una más: tiene el peso de la historia y la necesidad de refrendar su sitio. En su segunda comparecencia de la feria, José María Manzanares afronta una tarde que puede ser crucial. Su clasicismo estético y la ligazón de sus tandas siempre han tenido seguidores fieles en Madrid, pero la exigencia no concede margen. Esta será su última tarde en San Isidro 2025 y sabe que no hay mañana para convencer. Completa la terna Borja Jiménez, el torero revelación que llegó a este San Isidro con la etiqueta de promesa consolidada. Su inclusión en el cartel es la recompensa a una trayectoria en alza desde el pasado otoño, pero también la puesta a prueba definitiva en un escenario que mide sin compasión. Borja ha demostrado actitud, ambición y capacidad técnica; ahora solo falta que le embista un toro.

La corrida dará comienzo, como es habitual, a las 19:00 horas y podrá seguirse en directo a través de Telemadrid, así como en las cadenas autonómicas La 7, Aragón TV y Castilla-La Mancha Media.

Estos son los toros y el orden en que serán lidiados:

Sebastián Castella abrirá la tarde con "Tomatero", nº 49.

"Tomatero", nº 49 Alfredo Arévalo Plaza 1

El segundo será "Artista", nº 34, para José María Manzanares.

"Artista", nº 34 Alfredo Arévalo Plaza 1

En tercer lugar saldrá "Vid", nº 53, para Borja Jiménez.

"Vid", nº 53 Alfredo Arévalo Plaza 1

El cuarto turno será para Sebastián Castella con "Zafio", nº 18.

"Zafio", nº 18 Alfredo Arévalo Plaza 1

José María Manzanares lidiará al quinto, "Valeroso", nº 95.

"Valeroso", nº 95 Alfredo Arévalo Plaza 1

Y Borja Jiménez cerrará la tarde con el sexto "Oftalmólogo", nº 23.

"Oftalmólogo", nº 23 Alfredo Arévalo Plaza 1

El primer sobrero será "Marcadito", nº 104, del hierro titular, y el segundo, "Curioso", nº 41, de Torrealta.