Fin de semana luctuoso para la tauromaquia: mueren José Fuentes Maza y Luis Ortega

Este fin de semana el mundo del toro ha perdido a dos de los suyos. Muy distintos en trayectoria, origen y edad, pero unidos por una pasión compartida y un mismo destino: la tauromaquia como forma de vida. José Fuentes Maza, histórico mayoral de las ganaderías de Benítez Cubero y Manolo González, falleció en la madrugada del jueves a los 85 años en Aracena. A miles de kilómetros, en México, el joven novillero Luis Ortega perdía la vida en un accidente de tráfico con solo 26 años. Dos muertes que han sacudido al toreo desde sus dos extremos vitales.

José Fuentes Maza fue durante décadas un referente del campo bravo, un hombre de campo cuya trayectoria quedó marcada por su dedicación al toro en la sombra. Hijo del también mayoral Curro Fuentes, tomó el relevo en la casa de Benítez Cubero hasta mediados de los años 70, y desde 1975 hasta 2015 fue el mayoral de Manolo González, acompañando a la ganadería hasta su venta. Imágenes suyas saliendo a hombros de Las Ventas o dando la vuelta al ruedo en Sevilla junto a figuras del toreo como Curro Romero o Paco Camino, hablan del respeto que supo ganarse desde su lugar en la dehesa.

No fue torero, pero conocía como pocos la verdad del toro. Su figura representa esa parte del mundo taurino que no se ve desde el tendido pero que sostiene toda la estructura: la crianza, el conocimiento del comportamiento del animal, la sensibilidad para preparar una corrida. Su fallecimiento no solo marca el adiós de un hombre experimentado, sino el cierre de una etapa de saberes transmitidos al margen de los focos.

Muy distinta, aunque igualmente triste, es la muerte de Luis Ortega, novillero mexicano que falleció en un accidente de tráfico en la carretera Apizaco-Tlaxcala. Formaba parte de la cuadrilla del rejoneador Andy Cartagena y viajaba junto al banderillero Juan Pablo Hernández "Pool", quien resultó herido. Ortega tenía solo 26 años y trataba de hacerse un hueco en un camino tan duro como apasionante. Su muerte ha conmocionado al entorno taurino mexicano, donde era apreciado por su dedicación y humildad.

En redes sociales, Andy Cartagena expresaba su pesar con pocas palabras: "Muy apenado y triste por tu pérdida... Te tendremos en el recuerdo, LUIS. D.E.P.". Frases que reflejan el vínculo personal que se forma en las cuadrillas, donde la carretera, los tentaderos y la convivencia forjan relaciones que van más allá del ruedo.

El toreo es también esto: hombres que dedican su vida, desde distintos frentes, a una expresión cultural arraigada en esfuerzo y riesgo. José Fuentes Maza y Luis Ortega no compartieron tiempo ni plaza, pero sus nombres quedan unidos por un jueves trágico que el toreo no olvidará fácilmente.