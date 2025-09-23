Julio Norte sufre una cornada brutal que le destroza el ano y alcanza la vejiga

La tarde del lunes en San Agustín del Guadalix terminó de forma trágica para Julio Norte, uno de los nombres más prometedores del escalafón novilleril. Durante la final de la Feria de Moncalvillo, el novillero salmantino fue cogido de forma brutal por un utrero de Victoriano del Río mientras realizaba un quite. La escena fue tan violenta como dolorosa: el pitón entró por la zona perianal, dejándolo inconsciente en el ruedo. "Tiene el ano reventado, la pared del esfínter dañada y la cornada le llega hasta la vejiga", informó su apoderado, Domingo López Chaves.

Tras ser estabilizado en la enfermería de la plaza, fue trasladado de urgencia al Hospital Infanta Sofía, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad. La cornada, que según los primeros informes penetró entre el coxis y el ano, obligó a los cirujanos a realizar una reconstrucción completa de la zona afectada. Además, Julio perdió parcialmente la audición por un golpe en la cabeza, lo que agrava aún más el alcance del percance.

El escenario no podía ser más cruel: Norte se jugaba su futuro en una tarde clave, en una final con gran proyección. Y sin embargo, una embestida lo dejó fuera de combate. Mientras era atendido, su compañero Julio Méndez se encargó de rematar al novillo y brindó la faena al herido. La afición, sobrecogida, vivió minutos de tensión absoluta en los tendidos.

A esta jornada negra se suma también el nombre de Serafín Marín, quien el domingo anterior sufrió una cogida igualmente grave en la plaza de toros de Las Ventas. El torero catalán recibió una cornada de 30 centímetros en el muslo derecho, con destrozos en la fascia lata y el vasto externo, tras ser prendido por un toro de Monteviejo.

Aunque la herida fue operada con éxito en la enfermería de la plaza, Marín pasó la noche con fuertes dolores y aturdido por un golpe en la cabeza. Aun así, lo que más lamenta es la impotencia de ver cómo una temporada entera se le escapa en cuestión de segundos. “Llevo todo el año preparándome para este día y se va todo por la borda”, confesó. Pese a ello, los empresarios de Las Ventas le han asegurado que volverán a contar con él en 2026.