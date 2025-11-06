Ni flotante ni cerámico: el material que estará de moda en 2026 para los suelos de tu hogar

En 2025, la reforma del hogar se rige por la idea de optar por la continuidad visual. Arquitectos y diseñadores coinciden en que los suelos que parecen "una sola pieza" agrandan ópticamente las estancias, unifican ambientes y funcionan bien con casi cualquier estilo. En ese marco, el microcemento ha pasado de ser un material de estudio a protagonista de obra. Permite renovar sin demoliciones, se coloca sobre el pavimento existente y entrega un acabado continuo con estética contemporánea en cuestión de días.

¿Qué es el microcemento y por qué está en auge?

El microcemento es un revestimiento cementoso de alta resistencia que se aplica directamente sobre superficies ya existentes: cerámica, madera, hormigón o mármol. No hace falta demoler, generar escombros ni emprender obras invasivas. Su espesor es mínimo -apenas 2-3 milímetros-, por lo que no eleva el nivel del suelo. Por eso es ideal para renovar pavimentos en pisos o en espacios donde no es viable una reforma mayor. En 2025, esta característica lo consolidó como una solución moderna y funcional para quienes quieren transformar su casa sin complicaciones.

Estilo, amplitud e identidad: las claves del éxito

A diferencia del azulejo cerámico, que fragmenta el espacio con líneas y juntas, el microcemento crea una superficie continua, aportando fluidez y un aspecto minimalista. Es la estrella de cocinas integradas, baños modernos y salones de diseño. Los colores más populares del año son el gris cálido, beige arena y blanco, aunque también triunfan opciones más atrevidas como negro o terracota. Además, permite personalizar color y textura, adaptándose sin esfuerzo a estilos industrial, escandinavo o mediterráneo.

Resistencia y poco mantenimiento: la dupla perfecta

El microcemento resiste el desgaste, la humedad y las manchas. Su capa de sellado impermeable lo hace apto para zonas húmedas como baños y cocinas sin miedo a deterioros. Otro punto a favor es su perfil ecológico: al aplicarse sobre el soporte existente no genera escombros ni requiere materiales adicionales, y su durabilidad reduce la necesidad de sustituciones frecuentes.