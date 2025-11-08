Palencia renueva su apuesta taurina: tres años más con la misma gestión en Campos Góticos

En tiempos donde muchos cosos se debaten entre la incertidumbre y el relevo, Palencia ha optado por no tocar lo que funciona. La plaza de Campos Góticos mantendrá su hoja de ruta gracias a la solicitud de prórroga de la UTE Circuitos Taurinos-Pueblos del Toreo, liderada por Carlos Zúñiga hijo y Víctor Zabala. De ser aprobada, la gestión actual continuará hasta 2028, abarcando tres nuevas ferias de San Antolín.

No hay ruptura ni giro de timón, sino reafirmación. Los empresarios han logrado una sintonía rara en la gestión taurina: resultados artísticos sólidos, una afición que responde y un equilibrio empresarial que, por lo visto, satisface tanto a la Diputación como al tendido. "En Palencia estamos bien", afirma Zúñiga, y no suena a frase hecha. Lo dice quien conoce bien el riesgo del desapego entre plaza y gestión.

La plaza no se ha limitado a cumplir el expediente. Ha cultivado identidad propia, apostando por detalles que marcan diferencia: carteles cuidados, presencia de figuras, y sí, también corridas goyescas, un añadido que ha revitalizado el ciclo sin caer en la estética vacía. La expresión cultural taurina, en Palencia, no se trata como una rutina, sino como una seña de carácter.

Desde la Diputación, Carolina Valbuena, diputada de Cultura, reconoce esa apuesta por consolidar público, asegurar al abonado y dar continuidad a una línea de trabajo clara. “Estamos muy contentos con la gestión que llevan haciendo estos años”, resume. La frase, lejos de la cortesía institucional, suena a aprobación de fondo.

El pliego exige un mínimo: tres corridas de toros y una de rejones durante la feria de San Antolín. Pero si algo han demostrado estos años es que la gestión no se ha limitado a cumplir lo básico, sino a construir sobre lo exigido. El resultado: una feria que ha recuperado músculo y que hoy se defiende sola en el calendario.

Palencia, sin alardes ni sobresaltos, ha decidido seguir caminando por la senda conocida, esa donde el respeto al toro convive con la inteligencia empresarial. En un mapa taurino con demasiadas plazas en manos inestables, Campos Góticos se reivindica como un modelo de continuidad con contenido. Una apuesta que no mira al pasado con nostalgia, sino al futuro con firmeza.