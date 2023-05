El lío de los toros en El Batán

Un compromiso de la empresa Plaza1, incluido en el pliego de adjudicación de Las Ventas, está generando un malestar generalizado entre los ganaderos que lidian en la feria de San Isidro. La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia envió una carta al director de Asuntos Taurinos de la CAM, Miguel Abellán, solicitando suspender la exhibición de los toros en El Batán.

No hay ningún ganadero, de los anunciados en este San Isidro, que esté de acuerdo con exhibir los toros en El Batán en las condiciones actuales. Todos, sin excepción, aseguran que es una chapuza de la que sólo salen perjudicados ellos, que son los que asumen todos los riesgos, mientras que la empresa se lava las manos y se remite al cumplimiento del punto del pliego, en el que se comprometen a llevar el 50% de las ganaderías anunciadas en la feria a los corrales de la Casa de Campo.

En principio, el regreso de los toros al Batán se celebró como una buena noticia, sobre todo por los aficionados que pueden volver a tener ese contacto directo con los animales. Sin embargo, ni el lugar está en las mejores condiciones para recibir al público, pues tanto la antigua cafetería, como los servicios y otras instalaciones siguen cerradas, ni el manejo que se está dando a los toros es el más apropiado, según los propios ganaderos.

Ha sido Aurora Algarra, representante del hierro de Luis Algarra, la más vehemente en sus declaraciones a este diario, pues considera que lo que está sucediendo es "indignante. No me parece serio que llevemos los toros a El Batán, donde permanecieron diez días con el estrés del constante flujo de público viéndolos, pues son toros que vienen de estar ejercitados y se encuentran en un nuevo entorno cerrado, se inquietan, empiezan a escarbar, a desgastarse, se pegan y, además, tienen problemas para comer. Porque mis toros extrañan mucho el agua y la comida una vez que salen de la finca, con lo que eso significa. Y después de este trajín, les lleven a la plaza para el reconocimiento y, claro, vienen los rechazos. Los toros han vuelto a casa con 40 o 50 kilos menos de los que salieron. No me parece serio. Y, encima, esto lo pagamos los ganaderos que no estamos en la primera línea, porque a ellos, los que más cobran, ni se los proponen, mientras que a nosotros nos lo imponen. Así no es, o vamos todos o no vamos ninguno. Y no se trata de no ir, se trata de que se hagan bien las cosas”.

Posibles soluciones

Ganaderos que también han sido perjudicados por el paso de sus toros por El Batán, como Juan Ignacio Pérez Tabernero, Pepe Martínez-Conradi, Pedro Gutiérrez Moya, Agustín Montes y Rafael Molina, coinciden con Aurora en que lo ideal, primero que todo, es que escuchen a los ganaderos para la toma de estas decisiones. Que, si los toros van a ser expuestos, que vayan todas las ganaderías o que se establezca un sorteo que sea justo para todos. También piden que el reconocimiento de las reses se haga al momento de bajar la corrida en El Batán (como se hace en Pamplona y varias plazas francesas), así, los rechazados vuelven a la finca y los aprobados son mostrados al público y posteriormente sorteados para ser lidiados en la plaza. Igualmente, pretenden que se reduzca el tiempo de estancia en los corrales, para que el impacto negativo en sus toros sea menor.

De momento, a la espera de algún pronunciamiento, las cosas siguen igual y ahora en El Batán pueden verse los toros de Adolfo Martín, que se lidiarán el domingo 28 de mayo, y los novillos de Fuente Ymbro, anunciados el martes 30.