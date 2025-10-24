Luis Manuel Lozano toma las riendas del futuro de Roca Rey

El matador de toros Andrés Roca Rey ha oficializado viernes un nuevo rumbo en su carrera al anunciar que será apoderado por Luis Manuel Lozano. Con esta decisión, el torero limeño da inicio a una nueva etapa profesional que, según ha comunicado, apuesta por “la juventud, la ambición y la experiencia” como pilares fundamentales.

La unión con Lozano —figura clave del entorno taurino y con una dilatada trayectoria en la gestión de carreras importantes— marca un punto de inflexión en la trayectoria de Roca Rey, que encara con renovado impulso sus próximos compromisos.

“El objetivo común es continuar escribiendo páginas importantes en la historia del toreo, con el compromiso, la entrega y la autenticidad que siempre han definido al diestro limeño”, señala el comunicado, en el que también se habla de “un ilusionante proyecto” que busca dar continuidad y proyección internacional a su carrera.

Comunicado de Roca Rey Roca Rey

La noticia confirma lo que durante días fue un secreto a voces en los círculos taurinos y despeja el panorama de su gestión profesional, que había quedado en el aire tras el fin de la etapa de apoderamiento junto a su hermano Fernando, cerrada “con gratitud”.

El primer gran reto de esta nueva alianza será el próximo 2 de noviembre en Lima, donde Roca Rey se encerrará en solitario con seis toros. Se trata de una cita histórica no solo por el gesto en sí, sino por el peso emocional y simbólico que tiene para el torero peruano actuar así en su tierra. El comunicado lo define como “uno de los hitos más esperados de su carrera”.

Con esta nueva etapa, Roca Rey afianza su condición de figura clave del escalafón y vuelve a apostar fuerte por una temporada americana que, de la mano de Lozano, se presenta como una oportunidad para consolidar su proyección y abrir nuevos horizontes.