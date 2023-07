Robleño, cogido y herido por el primer Escolar en Pamplona

Escolar nos dio por la mañana alegrías sin sustos. Ni vueltas ni reveses. Sus toros llevaron en el galope la emoción de la carrera en una aventura que duró dos minutos y 23 segundos, pero si hubiéramos tenido que decirlo sin reloj nos pareció mucho menos por lo vibrante de cada momento. San Fermín está presente en cada poro de todo lo que ocurre en el recorrido. Por la tarde venía otra historia. Es el momento en el que la multitud se convierte en una hiriente soledad. Ya no hay que correr hay que quedarse muy quieto para hablar de dignidad y que no salgan a relucir las vergüenzas. Robleño es torero de Madrid, cuajado y hecho en estos lares y en los que se le pongan por delante. Es un torero bajito, como diríamos por el foro, porque no le hace falta más (chulería aparte) de valor anda sobrado y decir esto en Pamplona, con el toraco/torazo/ animal gigante que amenaza con convertirse en pesadilla según vas acercando posiciones, es mucho decir. Y con todas y con esas casi casi a la primera que se puso, en el primer derechazo el toro de José Escolar se quedó por abajo y se vio con claridad que el animal había sido certero para herirlo. Esta es la crudeza de la realidad. Robleño había caído herido en San Fermín por el primero de la tarde, “Cumplidor” de nombre. La tarde se quedaba en un mano a mano improvisado entre Juan del Álamo, que venía también de una cornada grave en Colmenar Viejo, y Borja Jiménez.