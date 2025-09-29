Samuel Navalón sufre una cornada en el cuello en Algemesí

La Feria de las Novilladas de Algemesí se cerró este año con un festival en honor a Víctor Manuel Blázquez. Y también con un serio percance paraSamuel Navalón, que fue cogido por el segundo novillo del festejo. Rubén Pinar le invitó a banderillear y el utrero, de Carmen Arroyo, hizo por él y lo enganchó, llevándolo de burladero a burladero y ocasionándole una cornada en el cuello.

Atendido de urgencia en la UV móvil que hace las veces de enfermería en el coso algemesinense, fue estabilizado y trasladado al Hospital de La Ribera, en la vecina ciudad de Alcira, donde se le diagnosticó una cornada en el cuello con fractura del músculo esternocleidomastoideo.

En este festejo se lidió ganado de Hermoso de Mendoza, Moreno Pérez, Carmen Arroyo, Osborne y Araúz de Robles. Víctor Manuel Blázquez cortó dos orejas, una de cada uno de los novillos que lidió. Paseó un trofeo Nek, y fueron ovacionados el rejoneador Pablo Donat, Rubén Pinar y el becerrista Íker Rodríguez.