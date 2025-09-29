El Mene es declarado triunfador de la Feria de las Novilladas de Algemesí

Tras finalizar la Feria de las Novilladas de Algemesí, el jurado de la Comisión Taurina hizo públicos los premios correspondientes a los más destacados del serial, siendo declarado triunfador del mismo —y ganador de la Naranja de Oro— Íker Fernández "El Mene". El premio al mejor novillero sin picadores, y ganador de la Naranja de Plata, ha sido para Hugo Masiá.

Como ganadería más destacada se ha distinguido a Lagunajanda, lidiada el domingo 21 por Marco Polope y Emilio García Torrijos, ambos debutantes ese día con caballos. El trofeo al mejor novillo de la feria ha sido concedido a “Vencejo”, de la ganadería de San Isidro, lidiado el viernes 26 en segundo turno por Julio Méndez.

Los premios al peonaje han recaído en Luis Alberto Parrón, de la cuadrilla de Álvaro Serrano, como mejor picador; y en Sergio Pérez, de la cuadrilla de Juan Alberto, como mejor banderillero.

Además, el Premio Detalle para el Recuerdo, otorgado por Berca TV, ha sido concedido a Juan Alberto Torrijos.