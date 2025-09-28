Este es el cartel de hoy, domingo 28 que enfrenta a Roca Rey y Morante en Sevilla (dónde verlo)

Sevilla vuelve a vestirse de gala para una tarde que ha vuelto loca a la afición (y maravilla para la reventa). La plaza de toros de la Real Maestranza acoge este domingo uno de los festejos más esperados de la temporada: el reencuentro entre Morante de la Puebla y Roca Rey. Y lo hacen para acompañar en su alternativa al joven Javier Zulueta, una de las grandes promesas del toreo sevillano.

El cartel, con el papel agotado desde hace semanas, ha despertado una expectación desbordada en el mundo taurino. No es para menos: Morante y Roca Rey vuelven a compartir cartel en Sevilla tras un año marcado por las cogidas y una temporada única del diestro de La Puebla.

La corrida, que podrá seguirse en directo a través de Canal Sur Televisión, tiene todos los ingredientes de una tarde importante: emoción, simbolismo, arte, juventud y rivalidad.

Para Javier Zulueta, la cita es un sueño hecho realidad. Criado en el albero de la Maestranza, tomará la alternativa rodeado de dos figuras máximas, en un escenario insuperable y con la responsabilidad —y el privilegio— de presentarse ante su público. Un torero nuevo para una afición exigente, en una tarde que puede marcar su destino.

Todo está listo. El toreo vuelve a mirar a Sevilla, y Sevilla se prepara para una de esas tardes que, pase lo que pase, ya son historia y lo hará con la ganadería de Núñez del Cuvillo.