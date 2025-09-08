Lo que va de ayer a hoy

Coincidiendo con el día grande de Albacete, la festividad de la Virgen de los Llanos -que da nombre a la feria- comenzó uno de los seriales más destacados y notables del calendaron taurino español. Mucha gente para presenciar este arranque y tres toreros que quieren que su nombre suene mucho más y aparezca en otras muchas más plazas.

Se les puso enfrente una corrida de Conde de Mayalde, ganadería destacada en la feria del año pasado y que en esta ocasión trajo un encierro con cara pero muy terciado y, lo peor, de muy poca fuerza, lo que condicionó decisivamente su lidia.

Serio por delante el que abrió plaza, buscó Fortes lucir al recibirle, pero el toro tuvo otros planes y no hizo caso a su capote ni a las indicaciones del torero, que tuvo que tomar el olivo para zafarse del arreón. Y le mandó otro recado antes de acudir al peto, dejando claro que no lo iba a poner fácil. Pero le fallaron las fuerzas, llegando a la muleta sin apenas resuello ya. Y aunque su matador no se resignó, dándole confianza y ventajas, arrimándose como un desesperado, la cosa no trascendió más allá de la evidente disposición del torero.

Se fue a portagayola a por el cuarto que se le paró enfrente e hizo por él, dándole una buena paliza que, no obstante y de manera milagrosa, no le caló. También la poca energía del animal le hizo ponerse un poco a la defensiva al inicio de la faena de Fortes, que no acusó para nada el tremendo susto de unos minutos antes, planteando un quehacer tan inteligente como valiente, dándole la distancia que pedía el toro y la velocidad precisa para uncirle a la pañosa y firmar un trasteo que le valió una oreja al matar, además, con eficacia y contundencia.

Fue el segundo un toro sin romana pero con cara y su trapío a pesar de sus pocos kilos. Pero tampoco tuvo fuerza, con lo que resolver su ecuación quedó en manos de Molina, triunfador de la feria de 2024 que lo llevó con suavidad y mimo, sin forzar y sin tirones, ya que al más mínimo esfuerzo se iba al suelo. Sacó, con todo, un puñado de naturales a cámara lenta y dejó ver sus buenas maneras, valor y ganas.

Protestó el quinto y fue poco claro de salida, aunque Molina le fue haciendo poco a poco, sobándole, arriesgando no poco en un quehacer tesonero y machacón, quizá demasiado largo, pero exprimiendo por completo al de Mayalde y dejando notables pasajes al natural. El verduguillo anuló la puerta grande.

Se fue a portagayola Navalón a recibir al tercero, ejemplar también de poca caja con el que se estiró luego a la verónica. Pese a que se tramitó su paso por el caballo con un leve picotazo le costó seguir el engaño en el último tercio, aunque tuvo fijeza y voluntad embestidora. Contribuyó a su asentamiento el temple con el que manejó la muleta el de Ayora, que sacó una faena muy asentada y de buen gusto, ayudando a su oponente y sin alargar inútilmente su quehacer.

Fue el sexto el de más presencia y cuajo de la tarde, y con sólo 530 kilos... Hasta tres largas de rodillas enjaretó Navalón antes de erguirse y torear a la verónica. También tuvo que convencerle para embestir, aunque lo hizo sin mucha claridad ni convencimiento, en parte, puede, porque pareció haberse lastimado una mano. No fue óbice para que el torero redondease su actuación a base de tesón, logrando la primera puerta grande de la feria.

FICHA DEL FESTEJO:

Lunes 8 de septiembre de 2025. Plaza de toros de Albacete. Primera de feria, casi tres cuartos de entrada.

Toros de Conde de Mayalde, de muy poca fuerza.

Fortes (de nazareno y azabache), entera y cuatro descabellos, silencio; entera, oreja.

José Fernando Molina (de canela y oro), media, aviso, descabello, oreja; entera, aviso, y cuatro descabellos, ovación.

Samuel Navalón (de grosella y oro), pinchazo y estocada, oreja; pinchazo, aviso, entera, .

Caco Ramos se desmonteró al parear al segundo.