Una aproximación a la que es sin duda sensible Richard Powers, que añade en su maravillosa «El clamor de los bosques», que le hizo merecedor del Premio Pulitzer 2019, el elemento de relación personal, íntima, familiar, del ser humano con los árboles, con un enfoque también que atraviesa épocas y fronteras, alrededor de salvar los pocos acres de bosque virgen que quedan en el continente. De tal modo que fabrica su novela sobre la base de distintos personajes que tienen un vínculo particular con ciertos árboles y que configuran un retrato humano extraordinario: el primero, Nicholas Hoel, en Brooklyn, de ascendencia noruega y futuro artístico, «en el tiempo en que aún no existen los microbios», y su padre se empeña en tener un castañar, hasta que uno de ellos se convierte en un «árbol centinela» al ser una especie de faro para los viajeros.

Aquella era dorada del periodismo; por T. Montesinos

Con ochenta años, Seymour M. Hersh se puso a escribir sus memorias. Tenía mucho que contar. En eso seguramente no hay periodista que le haya hecho sombra en las últimas cinco décadas gracias a su nivel de implicación y profesionalidad en cada uno de los asuntos que quiso atender, relacionados sobre todo con la política exterior norteamericana. Esta obra, –ya avanzamos, texto ineludible para cualquier facultad de periodismo del mundo– se subtitula, absurdamente, «Memorias del último gran periodista americano», pero, claro está, el propio autor no puso eso en su propio libro, que se tituló simplemente «Reporter» y se publicó en EE.UU el año pasado. La contundencia de esa palabra es absoluta, pues lo que se entendió ayer por reporterismo está muy lejos de lo que puede suceder en nuestra época. Él mismo habla de que es un superviviente de la era dorada del periodismo, «ese tiempo en que los que trabajábamos en Prensa escrita no teníamos que competir con canales de noticias de 24 horas, en que los periódicos nadaban en la abundancia gracias a los ingresos por publicidad, en que yo tenía libertad para viajar adonde quisiera, cuando quisiera, por las razones que me parecieran oportunas». Por todo ello, su experiencia vale oro en una época, la nuestra, en que la urgencia y la falta de profundidad investigadora nos hace imposible concebir una frase genial que un día le dijeron a Hersh: «Si tu madre te dice que te quiere, contrástalo».

Hasta el 11-S

Con ese lema grabado en la frente, Hersh nos cuenta sus modestos inicios profesionales en Chicago, y cómo se fue interesando por cuestionar la verdad oficial que se daba desde el Gobierno estadounidense para descubrir lo que se ocultaba, en especial, alrededor de las barbaridades cometidas en Vietman, con bombardeos sobre civiles. Un tipo de noticias, como la perpetrada en Hanói, desmentida por el Pentágono pero que Hersh ayudó a desmontar con una valentía y determinación ejemplares.

Así fue su «modus operandi»: informarse lo máximo para escudriñar la verdad desde las páginas del «New York Times» y el «New Yorker», desde lo referente al escándalo del Watergate, las intervenciones de su país en lugares como Chile, Cuba y Panamá hasta asuntos que aún colean, como las decisiones tomadas por Dick Cheney y Bush hijo tras los atentados terroristas del año 2001, sobre lo que habló sin tapujos, afirmando que ni siquiera la muerte de Bin Laden aconteció según lo contado, o al revelar el caso de una serie de torturas contra iraquíes, haciendo responsable a Donald Rumsfeld y la Casa Blanca.