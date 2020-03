Dos semanas antes de ganar la Octava en Zaragoza ante el Olympiakos, el Real Madrid de Arvydas Sabonis viajó a Orense. El 31 de marzo de 1995, hoy hace 25 años, el Pazo dos Deportes Paco Paz, acogió la mayor exhibición individual de la historia de la ACB. El pívot lituano fue la pieza decisiva en la victoria del Real Madrid ante los gallegos (80-93) con 32 puntos, 27 rebotes, 5 robos, 3 asistencias y 6 faltas recibidas. Total: 66 de valoración. Nadie nunca ha logrado una cifra similar.

Era la antepenúltima jornada de la primera fase y en el Madrid se pensaba más en la Final Four de Zaragoza que en lo poco que quedaba para el arranque de los playoffs en la competición nacional. Dio lo mismo. El Coren Orense había ganado en Madrid a primeros de diciembre (78-79) en un partido que acogió una de las peleas más brutales de la historia de la ACB. Sabonis, Arlauckas, Bryson, Chandler Thompson, el público de uno de los fondos del Palacio... los incidentes abrieron los telediarios. La venganza de Sabonis llegó en la ciudad gallega. Jugó el partido entero y un vistazo minucioso a su estadística es impactante: los 32 puntos los sumó con 10/15 en tiros de dos, 2/2 en triples y 6/6 en tiros libres; de los 27 rebotes que atrapó, 24 fueron en defensa y sumó en todos los apartados del juego con 5 recuperaciones, 3 asistencias y 6 faltas recibidas. Sabonis era el amo de la ACB. Sus promedios eran de 22,8 puntos, 13,1 rebotes, 2,5 tapones, 2,4 asistencias y 34,2 de valoración. Pero esos números no sirvieron para que el Madrid siquiera alcanzara la final de Liga. El título de la Liga Europea relajó al equipo y la final de la ACB la terminarían disputando el Barça y el Unicaja. El título fue para los azulgrana en cinco partidos con el inolvidable no triple de Ansley, que pudo dar la liga a los malagueños en el cuarto.

Nunca nadie ha logrado acercarse a los 66 de valoración, no se han llegado a superar los 60. El que más cerca estuvo fue el ala-pívot estadounidense Randy White que con el Joventut en la temporada 1995/96 alcanzó los 60. Jeff Lamp, un alero blanco estadounidense del Oximesa, se quedó en 58 en la temporada 1991/92. La mejor marca reciente fueron los 52 de otro alero: el estudiantil Landesberg en la campaña 2017/18.