Atlético - Elche, en directo hoy: jornada 2 de LaLiga EA Sports

El Atlético de Madrid regresa al Metropolitano este sábado para la segunda jornada de LaLiga (a las 19:30 h), tras debutar con derrota (2‑1) ante el Espanyol. Es su primera pérdida en una jornada inaugural desde la temporada 2009‑10, lo que aumenta la presión por revertir rápidamente su inicios de campaña. El partido, que sirve además como reencuentro del equipo con su afición, llega en un contexto de reencuentro con su estadio y la necesidad de no ceder terreno frente a rivales como el Barcelona o el Real Madrid.