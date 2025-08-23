Directo
Atlético - Elche, en directo hoy: jornada 2 de LaLiga EA Sports
Los de Simeone buscan su primera victoria de la temporada tras el batacazo ante el Espanyol
Atlético de Madrid - Elche: jornada 2 de LaLiga EA Sports, en vivo online
XI DEL ATLÉTICO DE MADRID
Estamos esperando las alineaciones
En pocos minutos conoceremos los XI de ambos conjuntos.
El Elche tiene confianza
El recién ascendido Elche llega con moral tras empatar en su estreno liguero contra el Betis (1‑1), gracias al gol del excolchonero Germán Valera. Aunque el equipo ilicitano nunca ha ganado como visitante en el Metropolitano, viene decidido a mantener su estilo dominador —basado en la posesión— y con optimismo, pese a contar con bajas importantes como Yago Santiago y Adam. También hay novedades posibles en su once, con André Silva, Fede Redondo, y otros en la nómina como posibles sorpresas ofensivas.
La baja de Baena
Una de las principales ausencias será Álex Baena, el fichaje más ilusionante del verano, quien queda fuera por una lesión muscular. Ante esto, Sörloth, Raspadori o Griezmann podrían ocupar su lugar en el ataque, mientras que Julián Álvarez seguirá siendo el referente ofensivo con Thiago Almada conectando el mediocampo con la delantera. En el centro del campo, Johnny Cardoso se perfila como ancla junto al canterano Pablo Barrios. En defensa, Simeone parece tener claro el cuarteto titular: Llorente, Le Normand, Hancko y Ruggeri.
Presión para Simeone
El Atlético de Madrid regresa al Metropolitano este sábado para la segunda jornada de LaLiga (a las 19:30 h), tras debutar con derrota (2‑1) ante el Espanyol. Es su primera pérdida en una jornada inaugural desde la temporada 2009‑10, lo que aumenta la presión por revertir rápidamente su inicios de campaña. El partido, que sirve además como reencuentro del equipo con su afición, llega en un contexto de reencuentro con su estadio y la necesidad de no ceder terreno frente a rivales como el Barcelona o el Real Madrid.
¡Empezamos!
¡Faltan dos horas para que comience este partido! Bienvenidos y bienvenidas a este minuto a minuto, donde les daremos todas las claves del encuentro.
