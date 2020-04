La declaración del estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus ha recluido a millones de españoles en sus casas. El imprescindible confinamiento, tal y como apuntan los datos de un estudio publicado por acierto.com, puede acabar repercutiendo en nuestra salud desde el punto de vista físico y emocional. Para paliar estos efectos, la alimentación y el ejercicio serán determinantes.

Y es que según los datos que maneja acierto.com, la actividad física se ha desplomado, al menos, un 40 por ciento. Con los efectos que esto implica sobre el aparato locomotor y muscular, la pérdida de capacidades aeróbicas del individuo, el incremento de la sensación de fatiga, la reducción del gasto calórico... La inactividad continuada, que se contabiliza a partir de los diez días, está relacionada con la atrofia muscular y la pérdida de fuerza (estimada entre un 13 y un 40 por ciento en brazos y piernas). Estas consecuencias afectan en mayor medida a los adultos más mayores, precisamente los más vulnerables al coronavirus.

En circunstancias normales la actividad física ya es una asignatura pendiente de los españoles: 17 millones admiten ser sedentarios y un 7 por ciento más confiesa no hacer nada de ejercicio. Las cifras son reveladoras: sólo el 54 por ciento de los mayores de 65 años mantiene unos hábitos de vida saludable y sólo el 21 por ciento de los menores de 10 años hace deporte. El 81 por ciento de los adolescentes en edad escolar no se mantienen lo suficientemente activos y ocho de cada diez niños únicamente lo practica en el colegio.

Hacer ejercicio fortalece el sistema inmune, clave en las circunstancias actuales. Acierto.com recomienda practicar al menos veinte minutos de ejercicio cardiovascular. Y recuerda que son muchas las aseguradoras de salud que ofrecen apps específicas que premian a sus clientes más activos. También podemos recurrir a los vídeos de Internet, hacernos con una consola con juegos de movimiento para hacer deporte en familia de forma divertida, y llevar unos horarios que nos permitan conciliar el sueño y acostumbrar el cuerpo a la nueva situación. El deporte nos hará segregar endorfinas y nos permitirá sentirnos mejor.

Hasta cuatro kilos más

El comparador de seguros de salud también recomienda adaptar la ingesta calórica, planificar los menús, evitar los ultraprocesados y grasas, y optar por el picoteo sano –como los encurtidos y otros alimentos nutritivos que calmen la ansiedad– y los productos frescos. Sin embargo, no es precisamente lo que están haciendo los españoles. Durante el confinamiento se han disparado las ventas de productos como las aceitunas (94 por ciento), las patatas fritas (87), la cerveza (78) y el chocolate (79). Unos alimentos vinculados al disfrute y que no siempre son saludables. Además, no podemos perder de vista el punto de partida, es decir, cómo comen los españoles en circunstancias normales. Según los datos que maneja acierto.com, sólo el siete por ciento de la población alcanza los mínimos de una alimentación saludable: comer cinco piezas de fruta o verdura diarias, desayunar “bien”, tomar legumbres y pescado al menos dos veces por semana... Teniendo en cuenta todos los factores, acierto.com estima que los españoles podrían llegar a engordar hasta cuatro kilos de media durante el confinamiento.