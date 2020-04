David Ferrer “vuelve” a la Caja Mágica

David Ferrer tuvo un final de carrera muy emotivo. En la pista Manolo Santana de la Caja Mágica se enfrentó a Zverev con familiares, amigos, entrenadores, ex entrenadores... (Javier Piles, el técnico con el que logró los mayores éxitos, le escribió esta carta en LA RAZÓN) en la grada. Perdió y lloró prácticamente toda la pista, incluido su rival, menos él, que logró mantener el tipo. Atrás quedaba una carrera fantástica con 27 títulos, en la que el actual director del Barcelona Open Banc Sabadell llegó a ser número tres del mundo.

El último punto de la carrera tenística de David Ferrer. Impresionante el aplauso de toda la Caja Mágica a un tenista español que, a pesar de estar a la sombra del mejor tenista español de la historia, también estará en la historia del tenis de este país.pic.twitter.com/mY72fwq5QD — Víctor SL (@Viktorsierra13) May 9, 2019

Pues bien, aquella no fue la última participación de Ferrer en el Mutua Madrid Open... Más o menos. El valenciano será uno de los participantes en la pionera edición virtual que se celebrará del 26 al 30 de abril, debido a que el torneo ha sido uno de los cancelados por el coronavirus. De momento, no habrá torneos oficialmente hasta el 13 de julio, pero parece que podría ir más allá, incluso no haber más partidos esta temporada. Ante esta ausencia, en la capital de España se celebrará una peculiar competición cambiando la raqueta por el mando de la Play. “Tengo muchas ganas de jugar”, dijo Ferrer. "He sido jugador de videojuegos en el pasado, así que espero que no se me haya olvidado. ¡Estoy entrenando ya para estar listo!”, asegura el papá de Leo, que centra ahora toda su atención, aparte de su trabajo en el Conde de Godó.

El torneo tendrá un fin solidario con 150.000 euros para los ganadores, que pueden elegir qué cantidad dan a los tenistas con menos ingresos estos días, más 50.000 dedicados a la lucha contra el coronavirus. Se juega tanto en categoría masculina como femenina, 16 tenistas en cada uno repartidos en grupos de cuatro. Después, habrá cuartos de final, semifinales y final. Podrá verse a través de internet, por televisión y en las redes sociales del Mutua Madrid Open y tendrá retransmisiones, entrevistas con los protagonistas...

Los participantes confirmados son: Rafa Nadal, Andy Murray, Alexander Zverev, Gael Monfils, David Goffin, Fabio Fognini, Diego Schwartzman, Karen Khachanov, John Isner, Lucas Pouille, David Ferrer, Frances Tiafoe, en el cuadro masculino. Y Elina Svitolina, Belinda Bencic, Kiki Bertens, Angelique Kerber, Madison Keys, Kristina Mladenovic, Carla Suárez, Victoria Azarenka, Johanna Konta, Fiona Ferro, Eugenie Bouchard y Sorana Cirstea en el femenino.