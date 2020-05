La durísima respuesta de Ibai a Schuster por criticar la final de Copa entre el Athletic Club y la Real Sociedad por la pitada al himno

Bernd Schuster fue claro. “No entiendo que la final de Copa la jueguen esos dos equipos [Athletic Club y Real Sociedad]” dijo en El Transistor de Onda Cero: “No entiendo los pitos y las veces que he jugado la final de la Copa del Rey tenía otro tipo de sentimientos. No vería una final de la Copa con esos dos equipos, no les tengo mucha simpatía...para mí es imperdonable que se pite el himno, no lo entiendo”, insistió el entrenador y ex jugador alemán, que no tardó en recibir la réplica de uno de los implicados en el partido, que todavía no tiene fecha, puede jugarse este año o el próximo, pero será con público. Ibai Gómez, centrocampista del Athletic Club, fue contundente: “¡Atención! ¡ÚLTIMA HORA! A partir de ahora se contratará un ‘experto’ alemán para decidir quién juega la final de Copa. ¡A ver si hay suerte! EN BOCA CERRADA NO ENTRAN MOSCAS! ¿No hay mascarillas con cerrojo labial? ¡Una por allí! Mamita querida Schuster! VAYA TELA”.

