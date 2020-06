“En el Real Madrid el vodka era mi mejor amigo”

Sneijder ha contado cómo fue su época en el Real Madrid y cómo se le fue de las manos. "No drogas, pero sí había bebida y rock 'n' roll. Me acostumbré a eso, a vivir como una estrella. Eres adorado como jugador del Real Madrid. Todo lo que comes está cubierto con la capa de amor. Ibas por la calle, gastaba miles de euros y pagaba cosas a la gente. No puedo decir que me privara de nada", cuenta en su biografía.

Se separó. "Me quedé solo y vi al pequeño, Jessey, mucho menos. Pensaba: ¿por qué estar solo si tienes suficientes amigos para pasar el tiempo libre? Simplemente, no me di cuenta de que la botella de vodka se convirtió en mi mejor amigo".

Los otros holandeses del Madrid querían ayudarle: "Robben y Van Nistelrooyme decían que no duraría mucho así. Jugué bastante bien, pero me dijeron que podía hacerlo aún mejor. Físicamente, no me daba cuenta. Soy un hombre muy fuerte, ¿verdad? Me levantaba bien a la mañana siguiente. Bueno, así soy yo", .

Sabe que afectó a su fútbol. “Jugué mucho, pero mal y menos concentrado. Mi actitud era indigna del Real Madrid. Me mentía a mí mismo diciendo que todo iba bien y me defendía en el campo con mi inteligencia futbolística. Me hundí físicamente. Corría menos, cubría todas mis carencias con mi técnica y mi habilidad con el balón. También pensaba que nadie se daría cuenta”.