Desde que volvió el fútbol Sergio Ramos no hace otra cosa que tirar del Real Madrid en este campeonato exprés. Son tres goles en cuatro partidos, y de todos los colores. El primero ante el Eibar con una exhibición de poderío, robando el balón casi en su área y acabando en contragolpe en la contraria después de una asistencia de Hazard. Frente a la Real Sociedad anotó de penalti, el vigésimo consecutivo acertado, para encarrilar una salida complicada y convertirse en el defensa más goleador de la historia de la Liga superando a Koeman. Ayer, en el Di Stéfano, el capitán blanco volvió a marcar y lo hizo de falta directa. Con un lanzamiento impecable que se coló en la escuadra de Reina tras superar la barrera. Golazo para el 2-0 en una noche en el que el Madrid fue práctico.

El cansancio empieza a notarse y no se pueden hacer alardes. «Quizá hemos sido más eficaces que brillantes. El equipo ha notado el cansancio acumulado. La recuperación es la que hay. El objetivo está conseguido, que eran los tres puntos», confirmaba Ramos, que no sólo es contundente dentro del campo en ambas áreas. También lo es fuera, ante los micrófonos, defendiendo con mucha eficacia la camiseta blanca. «Todo el ruido que se genera es porque estamos líderes, antes no se hablaba tanto. No creo que los árbitros tomen ninguna decisión predeterminada», lanzó Ramos ante las cámaras de Movistar. «Parece que tenemos que dar las gracias a los árbitros por ser líderes. Que la gente no se monte películas», continuaba.

El vestuario está convencido de luchar hasta el final por el título de Liga, y sacarle provecho al sacrificio que están haciendo después de dos meses encerrados en casa. «Sabemos que quedan ocho finales. Liga del coronavirus sólo va a haber una y vamos a ir a por ella. Queremos premiar este esfuerzo que estamos haciendo».

El Real Madrid no pasó apuros ante un Mallorca en descenso, pero Ramos no se fue satisfecho del todo. «Siempre hay cosas que mejorar, no nos vamos contentos del todo. Siempre se puede dar un poco más. El resultado ha sido bueno, pero hay que tener más posesión y control del juego».

Sus números en el apartado personal van creciendo, igual que el juego de Vinicius, otra vez de los más destacados del Madrid. El brasileño ha enlazado dos buenas actuaciones junto a la de San Sebastián y ayer además hizo su quinto gol del curso. El que abría el marcador con una vaselina sutil. Poco después estrelló otro remate por alto en el larguero. En estos tiempos de calor, cansancio y pocas energías, su velocidad es un regalo. Su esprint abre defensas y no se cansa de correr. Rodrygo empezó ante el Eibar en el día del regreso, pero ahora Vinicius es el claro titular en la banda por delante de su compatriota y de Bale. No hay discusión ahora mismo, es el más desequilibrante junto a Benzema, que ayer se dio una tregua ante el gol.

El parón ha sentado de manera distinta a los futbolistas y a Vini le ha dado energías nuevas y más serenidad para tomar decisiones dentro del área. Una bendición para el líder.