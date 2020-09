Bale ya está en el Tottenham y según Mourinho, tan feliz que puede que hasta se recupere antes. Sin embargo, su representante, Jonathan Barnett, no se olvida del Real Madrid. “Estoy seguro de que si las cosas realmente funcionaran bien, no tendríamos ningún problema con que Bale continuara en los Spurs para la próxima temporada. Este es el club en el que quiere jugar. No veo ningún problema si quiere otro año”, ha asegurado ne la BBC.

La cesión es por un año: “Ojalá no surja el tema [de regresar al Madrid]. Tendrá tanto éxito en el Tottenham, que querrá quedarse y será un trato sencillo hacer el resto”

Reconoce que había perdido el hambre en el Madrid: “Lo que espero es que recupere su amor por el fútbol y juegue de la manera que puede hacerlo, pero depende de él. “Y no está siendo examinado en ninguna parte. Creo que ha logrado más que cualquier otro futbolista británico en el extranjero, así que creo que está bien”, dijo para dejar ver que su paso por el Bernabéu fue un éxito.

Barnett no dejó de atacar al Madrid: “En mi opinión, no fue tratado correctamente como alguien que ha hecho tanto por un gran club. Creo que las cosas estaban mal. Es difícil señalarlo, pero creo que alguien que haya logrado lo que ha logrado para un club, en siete años, debería haber sido tratado mejor”.

¿Fue la culpa de Zidane?: “No quiero culpar a nadie ni entrar en eso. Creo que lo que hicieron los aficionados fue una vergüenza y el club no ayudó. Eso es todo en lo que realmente quiero meterme”, señaló.

Ha contado cómo se marchó al Tottenham: “Básicamente, fue una conversación entre Daniel Levy, presidente del Tottenham, y yo donde surgió el tema, lo sugerí y Daniel estaba interesado. Así que básicamente así es como se hizo. Sin magia, solo largas charlas”,

“Levy ha estado interesado en traer de vuelta a Gareth durante mucho tiempo. Siempre había una razón por la que no podía suceder. Solo que este era el momento adecuado. Ellos hicieron el movimiento primero”, asegura.