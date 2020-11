F1 Bahrein: Hamilton no se relaja

Se hizo la noche en Bahrein y comenzó la sesión de clasificación del Gran Premio de este Emirato Árabe, un aperitivo de lo que será la carrera de mañana, que arrancará al atardecer y terminará bajo la iluminación de los cientos de focos que rodean cada curva y recta del circuito. Hamilton y Bottas, que ya no tienen nada más que ganar porque Mercedes ya alcanzó el título de constructores y el inglés su séptima corona hace dos semanas, dominaron los tiempos casi sin despeinarse desde la Q1. Verstappen era tercero y Sainz, quinto, avisaba de que el McLaren estaba en un buen momento de forma en este trazado. Los cinco primeros, junto a Gasly, no volvieron a salir y así no hubo grandes sorpresas entre los pilotos que no accedieron a la siguiente fase.

Los pilotos eliminados en la Q1 fueron: Giovinazzi, Raikkonen, Magnussen, Grosjean y Latifi.

La segunda sesión empezó con sobresalto y una rápida suspensión. Carlos Sainz salió a hacer su vuelta rápida y cuando llegó a final de recta realizó un trompo. Un problema con el cambio o los frenos bloqueó el tren trasero y dejó al madrileño fuera de combate. El coche debió ser retirado por la grúa (quedó bloqueado y no hubo manera de moverlo) y el español se marchó cabizbajo hacia los boxes. Partirá desde la 15ª plaza. Hamilton volvió a ser el más rápido en esta fase por delante de Verstappen, Bottas, Ricciardo, Albon y Norris. Los dos Ferrari quedaron eliminados y certificaron su pobre rendimiento en este escenario. Una situación que contrasta con la vivida aquí el pasado año, donde Leclerc dominó hasta que tuvo un problema mecánico en carrera.

Los pilotos eliminados en la Q2 fueron: Gasly, Vettel, Leclerc, Stroll, Russel y Sainz.

En la definitiva Q3, Hamilton empezó golpeando primero, aunque no esperaba que Verstappen estuviera tan cerca, segundo y a una sola décima. Un suspiro. Bottas fue tercero y cuarto se colocó Pérez. Pero todavía quedaba un último intento. Sin embargo, las cosas no cambiaron demasiado en relación a otras carreras. Hamilton mantuvo la “pole” por delante de su compañero Bottas, Verstappen, Albon, Pérez, Ricciardo, Ocon, Gasly, Norris y Kvyat.

Hamilton elevó a 98 su propia plusmarca histórica de ‘poles’ en F-1 tras mejorar en casi tres décimas a su compañero finlandés Valtteri Bottas: “Sigo en forma, porque no he festejado nada a pesar de haber asegurado ya el título. Seguí entrenando y estoy preparado mentalmente; con el ojo puesto en mis objetivos. No deja de impresionarme cómo trabaja este equipo”, explicó Hamilton. “Ahora tienen que pasarse otra vez tres semanas fuera de casa, lejos de sus familias... estoy muy agradecido a todo el mundo en este equipo. Simplemente intenté divertirme. Cuando hay menos presión pilotas mejor, porque a menor presión, más libertad”, recalcó el heptacampeón.

Mañana el Gran Premio arrancará a las 14:10 h.