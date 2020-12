Las claves de la reinvención del Madrid de Laso

Con el Barcelona intentando sofocar el «caso Heurtel» con la salida del base francés a algún equipo de la Euroliga o su «condena» al filial de la EBA, el Real Madrid apareció en su último partido europeo ante el ALBA Berlín con una camiseta en la que se podía leer «Ánimo Randolph». Uno de los amigos de Heurtel en la plantilla del Madrid, su compatriota Fabian Causeur, acompañó el recuerdo al ala-pívot lesionado con esta frase: «This is a team» («Esto es un equipo»). Es el resumen de cómo llega el equipo de Laso al Clásico de esta noche. En el vestuario del Barça hay ganas de reivindicarse después de todo lo sucedido tras la derrota en Estambul.

Laso y el Madrid afrontan su particular «más difícil todavía». En la «era Laso», los blancos se han reinventado después de las salidas de Mirotic, de Sergio Rodríguez, del Chapu Nocioni, la grave lesión de Llull... El reto ahora ha llegado en plena temporada con la marcha de Campazzo a los Nuggets y la lesión en el tendón de Aquiles del pie izquierdo de Anthony Randolph. Los números apuntan que el paso al frente que exigía Laso a sus jugadores se ha producido. Desde el adiós del Facu, el Madrid ha jugado nueve partidos y ha ganado ocho. La única derrota llegó en Moscú y por culpa de un 3+1 imposible de Mike James que dio el partido al CSKA. La buena racha se prolonga más allá: en los últimos 20 partidos, 19 victorias. El Madrid llega invicto al Clásico (14/0 en la Liga Endesa) y en la Euroliga ya está entre los cuatro mejores. Arrancó el torneo con un inquietante 1/4 y ahora está con 11/5.

La contención del gasto impuesto por la pandemia ha provocado que no llegue ningún refuerzo después de la salida del base argentino, pero... «No vamos a encontrar otro Campazzo u otro Randolph. Es el equipo el que tiene que dar la cara, intentar suplir las ausencias de la mejor manera posible, pero eso no significa que no estemos viendo el mercado porque estamos atentos», asegura Laso.

Por ahora lo que hay es la recuperación de Llull como base, el mayor protagonismo para Laprovittola, minutos de rodaje para Alocén y el uso de Abalde e incluso de Causeur como directores. La respuesta de Llull al reto de volver a una posición en la que ya fue decisivo tiene al menorquín entusiasmado. «Lapro» ha crecido pese a su falta de regularidad y Abalde es un fijo de salida incluso con partidos como base titular. Alocén sigue en fase de aclimatación.

El hueco dejado por Randolph también se debe cubrir de forma colectiva. El problema es que si Campazzo era insustituible en el caso del estadounidense con pasaporte esloveno pasa lo mismo. No hay en Europa un 2,11 como él. Thompkins es su reemplazo más natural, pero hace falta más. Garuba, con 18 años, ha jugado su mejor partido en Europa el primer día que no estaba Randolph: 15 puntos (3/3 en triples) en 28:33 ante el ALBA Berlín. Y en la ACB, ante Unicaja, en otro partido que no jugó el ahora lesionado, también anotó tres triples sin fallo. Laso también utilizará minutos como ala-pívot a Gaby Deck y está por comprobar si Felipe Reyes, que cumple 41 años en marzo y en la Euroliga apenas ha jugado dos minutos, tiene más presencia en cancha.

El Barça aterriza en Madrid sin Heurtel. Oficialmente sigue siendo azulgrana, aunque para Jasikevicius hace semanas que el francés está fuera del equipo. Sus compañeros tienen claro que sin él se quedan sin uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla, pero para el técnico era poco menos que un estorbo. Calathes, que ya ejercía de comandante en jefe en pista, no tendrá nadie que le «moleste». Mirotic asegura que el equipo sabe qué hacer para ganar en Madrid. En el último precedente, en la Euroliga, ganó el Barça (79-72).