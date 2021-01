Alarma en la Isla de las Tentaciones: “Que están haciendo el boca a boca”

Puede que no haya seguidor más fiel de la Isla de las Tentaciones que el bético Joaquín. Sigue cada edición como un fan enganchada y con tanta pasión como en un partido de fútbol.

Eso ha pasado en el programa de este jueves por la noche en el que los hombres han abierto su corazón y sus sentimientos o en el Lola ha reconocido lo que siente con Simone: Enn la piscina estábamos a nuestro rollo pero porque tenemos ganas de conocernos más personalmente y en grupo no se puede. Hemos conectado, somos personas. ¿Qué hago? No puedo hacer otra cosa. Yo venía aquí a poner a Diego a prueba, no a mí. Yo estaba segurísima y ver que el reto lo estoy haciendo yo...Yo me dejo llevar por un abrazo pero luego pienso que no debería haberlo dado. Tengo miedo de acercarme a Simone pero no puedo evitarlo. Me siento culpable de lo que estoy haciendo”, decía,

Mientras los hombres alucinaban con lo que veían que hacían las mujeres: Somos unos parguelas, a mí lo que no me mola nada es que Lola se aparte del grupo y tengan ese tonteo. Me ha sorprendido la verdad, aunque sé que de fiesta es así”, ha dicho Diego. “Prefiero ni opinar, nosotras estamos guardando un respeto real y ellas no. Yo en esta casa también veo que nadie busca su tentación”

Pero, una vez más, lo mejor ha sido la reacción de Joaquín, el futbolista, que no está en la casa, pero lo vive como si estuviera. “Que hay que soltarse, que ellas ya están en la piscina, con todo, haciendo el boca a boca”, dice. “Vamos a espabilar”, insiste, tirado en el suelo. Se pone a hablar italiano o lo que él cree que es italiano y ante un beso, grita “Alarma, alarma” y se pone a correr por toda la casa.

Con un filtro se pone fuego detrás y dice: “Así está Lola ahora mismo, así está Lola. Fuego echa”