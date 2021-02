Figo, Reina, Nadal, Soldado Reyes... así es el “equipo opositor”al Gobierno de izquierdas

Casi todos los futbolistas y el resto de deportistas de élite prefieren hacer que viven de espaldas a lo que les rodea, que no les importa quién gobierna o la política y que no discuten de eso con sus amigos. En realidad, se protegen. Porque cada palabra que digan se va a repicar por todo el mundo, por todos los canales y nunca se borrará de la red. No sería la primera vez que un representante de un deportista llama a un medio pidiendo que no se dé lo que ha escrito o retuiteado o dado me gusta su representado porque era un error, es que no conoce bien el nuevo móvil, resulta que lo cogió su hijo o, no me digas cómo, alguien ha retocado sus palabras. Los deportistas viven con miedo a ser señalados.

El caso más llamativo fue cuando, en la primera ola del coronavirus y las manifestaciones en el barrio Salamanca de Madrid, a Isco se le ocurrió dar un like a una publicación del rapero Rayden con una camiseta en la que se leía: ACAB: All Cayetanos are bastard (todos los Cayetanos son bastardos). El mensaje era evidente, pero la presión obligó a dar marcha atrás al centrocampista del Real Madrid: «...Que yo no soy verde, ni rojo, ni naranja, ni azul… Simplemente soy un español más decepcionado, cansado y preocupado ante una situación tan insólita como esta. Aterrado ante la cantidad de víctimas que ha causado la pandemia». Isco no ha vuelto a hablar de política.

Sí lo hace, por ejemplo, Roberto Soldado, ex del Real Madrid y ahora en el Granada. En las antípodas de lo que piensa, o dio a entender que piensa Isco con ese tuit, Soldado ha criticado varias veces al Gobierno y a Podemos por su política y también se ha enfrentado a algunos tuiteros que le han respondido. Con uno discutió acerca de los impuestos, ahora tan de moda por la marcha de los youtubers a Andorra. A Soldado no le importa ser aún futbolista para meterse en el volcán que son las redes sociales. Como a Pepe Reina. Pero a diferencia del portero, Soldado juega y vive en España, por lo que la presión contra él es mayor. Isco eligió no seguir por ese camino. Soldado, en cambio, no se corta.

Más de derechas que de izquierdas

Puede también que sea diferente el estrés que sufre un futbolista cuando apoya a la derecha que cuando apoya a la izquierda. O puede que es que haya que tener madera para hacerlo. Piqué es un ejemplo muy claro de cómo mandar mensajes con los que sabe que le van a caer piedras. Lo que sucede es que el barcelonista no se mueve en el eje izquierda-derecha: a él le va la marcha en el asunto de Cataluña.

Quizá porque la izquierda está en el Gobierno son los «opositores» deportistas de derechas los que más alzan la voz o los que más veces van a la batalla. Desde Feliciano López al ex futbolista García Calvo, pasando por Salva Ballesta o el jugador de golf Miguel Ángel Jiménez

Pepe Reina es quien ha dejado más claro a quién apoya. Aunque cada vez es menos activo, las ideas del portero de la Lazio se comprueban mejor yendo a sus «me gusta» en Twitter. Allí recoge las declaraciones de políticos de Ciudadanos, PP o Vox principalmente contra el Gobierno y Podemos. Reina sabe que tiene un coste de popularidad. «Siento profundamente que defender las libertades y garantías de convivencia en un marco constitucional pueda ser interpretado como fascismo. También siento no conseguir para algunos ser algo más ’'coherente’', pero tengo la conciencia y las ideas muy claras», escribió al apoyar la manifestación de Vox.

Nadal, por ejemplo, decidió no volver a hablar de asuntos políticos o hacerlo de manera indirecta porque cuando pidió un Gobierno sin tinte político, se le echaron encima. Así, tras ganar el último Roland Garros el único líder político nacional que no le felicitó fue Pablo Iglesias.

De todos modos, las palabras de Nadal sonaban extrañamente ingenuas. ¿Cómo puede haber alguien sin «tinte político»? Los que repiten que la política y el deporte son cosas distintas están mandado un mensaje político, evidentemente, lo que pasa que juegan a no verlo.

Figo, “el líder”

Figo, por ejemplo, no se anda con paños calientes. Si hubiese que señalar al «líder» de los deportistas contrarios al Gobierno el ex futbolista portugués portaría la bandera. A diferencia de Soldado, Reina o Nadal juega con cierta ventaja: es famoso, pero es ex futbolista. Ya no tiene que ir por los campos de fútbol y que sus habilidades deportivas se juzguen mezclándose con sus habilidades dialécticas o ideológicas. Así que Figo se ha soltado.

No hay tema que le quede fuera de su alcance, pero todos suelen tener el mismo culpable, aunque señale distintas caras: Pedro Sánchez, Irene Montero, Pablo Iglesias, Illa o Gabriel Rufián han sufrido las críticas del ex delantero portugués. La secuencia suele ser parecida: Figo comenta un tema de actualidad con una frase y se generan un sinfín de respuestas en las que muchos están a favor y muchos otros en contra. Y entre estos, alguno siempre le recuerda a Figo los problemas que tuvo con Hacienda. El ex jugador, como el resto de famosos que escriben en Twitter, suele ignorar las respuestas. A menos que se cruce algún político o tenga ganas de un enfrentamiento verbal.

Si la pregunta es si esto tiene interés informativo, la respuesta está en las visitas que generan en los periódicos digitales.

Si Figo es, por prestigio deportivo e insistencia, el líder del partido deportivo opositor, Alfonso Reyes puede ser uno de los portavoces más destacados. Ex jugador de baloncesto e ingeniero, suele utilizar las redes para comentar las lecturas que más le han gustado o marcado. Pero el coronavirus que sufrió y narró en las redes sociales le dio una visibilidad que antes no tenía. Reyes ha dejado muy claro lo que opina, principalmente de la gestión de Fernando Simón o del ya ex ministro Illa.

Antes los partidos políticos fichaban a los deportistas por su imagen. Ahora los deportistas están empezando a sonar más que algunos partidos.