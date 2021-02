La dura respuesta de Pedrerol a Pablo Iglesias y Rufián por burlarse de una noticia del uso del euskera en el Athletic

Los jugadores del Athletic, según El Chiringuito, el programa de LaSexta, hablan euskera durante los partidos para que, en parte, los contrarios no les entiendan. Tenían imágenes de Williams, el delantero del Athletic dirigiéndose en euskera a sus compañeros en una jugada de ataque. Así, conseguían que los defensas rivales no entendiesen las jugadas de estrategia. Con público, a veces los futbolistas ni se oye, pero con el fútbol actual, con las gradas vacías, se escucha todo por la televisión, pero también los rivales. Y todo es más complicado. Aunque muchos, entre ellos Pablo Iglesias, no lo veían así. Y Pedrerol le ha contestado.

Pero la información de El Chiringuito provocó una polémica en las redes sociales. Muchos usuarios saltaron diciendo que no era por nada en especial, que sólo hablaban así porque es su idioma: “No, hablan en euskera porque es su idioma. Ya sabes, al tirar de cantera es más probable que tengamos jugadores que hablen euskera a otros que hablen portugués o checo”

“Ansioso espero que eleven propuesta a la FIFA y el COI para que el esperanto sea la única lengua permitida en todo evento deportivo internacional...”, decía Oskar Matute, congresista de Bildu.”

¡Y OJO porque hay MÁS! Los del BAYERN, la JUVE y el CHELSEA, también!!!!”, respondía Rufián.

Y entonces, entró Pablo Iglesias, también vicepresidente del Gobierno cuando habla en las redes sociales:

!Vascos hablando en euskera entre ellos. Ahora sí que se rompe España”, escribió el líder de Podemos.

Lo que sucede es que El Chiringuito de Josep Pedrerol tenía un as bajo la manga.

¿Cuándo jugais un partido los del Athletic, os habláis en Euskera para que no os entiendan los rivales?, le preguntaron a Williams en El Hormiguero

“Eso es cierto, algunas veces, en los córners, decimos palabras en euskera”, contestaba el delantero.

“Hace falta decir algo más. Esto va de fútbol no de política”, ha concluido Josep Pedrerol.

Y ha añadido: Un club especial, querido y admirado en todas partes. Sus jugadores son de la tierra. Se expresan en castellano, en euskera o en los dos idiomas. Qué más da. Pero todos sienten lo mismo. Sienten los colores del Athletic Club”.