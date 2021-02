Nick Kyrgios ya está en segunda ronda del Open de Australia. La gran baza local, con permiso de De Miñaur, despachó con un triple 6-4 al portugués Ferreira y luego se dedicó a algo que le gusta tanto o más que el tenis: comparecer ante los medios. Kyrgios tuvo para todos. Después de los dardos que se lanzó en las últimas horas con Novak Djokovic volvió a la carga contra el serbio. “Me resultaron extraños sus comentarios, los leo y dice que me respeta fuera de la pista. Pensé que tendría sentido que fuera al revés por las payasadas que he hecho en el pasado, pero en la pista me he comportado bien con él. No entiendo demasiado bien cómo no me respeta fuera de la pista. Siento que he hecho cosas extremadamente bien, en especial durante la pandemia: he estado llevando comida a personas que no podían acceder a ella, por ejemplo. He tenido mucho cuidado con todo lo que he hecho, no quería contagiar el virus. Ahora estoy intentando donar kits de comida a la gente que lo necesita y tengo a mi Fundación. Así que me resulta extraño el por qué dice que no me respeta fuera de la pista. Hago mucho fuera de la pista. Pero bueno, Novak es un tipo extraño. Es un enorme jugador de tenis, pero es alguien que se va de fiesta sin camiseta durante una pandemia y para mí es lo peor que puedes hacer”, comentó.

Luego se adentró en un debate que viene de lejos. ¿Quién es el mejor jugador de la historia: Federer, Nadal o Djokovic? “Todos son grandes, cada uno a su manera, pero creo que Roger es el tenista más grande de todos los tiempos. Por su repertorio, por la forma en la que juega a este deporte, es algo puro. Creo que en cuestión de talento, Nadal y Djokovic no están ni cerca de Roger. Si nos basamos únicamente en el talento con el que Roger juega, su mano, su saque, sus voleas, es intachable”, afirmó en defensa del suizo.

Luego habló de Rafa: “Nunca vamos a volver a ver a alguien tan dominador en una sola superficie. Nunca. Creo que nunca vamos a volver a ver logros tan increíbles sobre tierra, es el mejor jugador de la historia en arcilla. Creo que Federer es el mejor tenista de la historia pero no es el mejor de esta época porque su cara a cara con Rafa no es bueno”. Y relató cómo se ha sentido en la pista con cada uno de ellos: “Para mí ha sido más complicado enfrentarme a Andy Murray que a Djokovic. Solo he jugado contra Novak dos veces, me he medido a Andy seis y estoy 1-5 contra él. Contra Nadal creo que puedo jugar bastante bien. Y Roger me ha despedazado un par de veces, te hace sentir que eres muy malo jugando al tenis. Para mí, es el más grande”. Queda claro, Kyrgios es de Federer.