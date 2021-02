World Padel Tour hace oficial su calendario 2021

Ya es totalmente oficial, había ganas de conocerlo y de empezar a trazar el camino que tendrá este año la competición, dónde llegará, cuántos torneos habrá y, sobre todo, cuál será la hoja de ruta de los jugadores.

Y por fin hemos conocido todo eso.

Desde World Padel Tour han hecho oficial el calendario, que contendrá un total de 13 pruebas en formato Open, 5 Master, 6 Challenger y el ansiado Master Final, que este año viajará en principio a Madrid tras disputarse el año pasado en Menorca.

Además, habrá una cita Exhibition en Acapulco, realizándse así un total de 26 citas oficiales que convierten a esta temporada en la más nutrida de la historia del circuito profesional.

En cuanto al aspecto internacional, hay que destacar que el pádel tendrá hueco no solo en España, sino también en Italia, Suecia, Argentina, Portugal y México. Además, por lo que se puede apreciar en el calendario, han querido dejar un pequeño hueco (no sabemos si suficiente), para la disputa del Campeonato Absoluto de España, que en principio tiene previsto realizarse a finales de julio, entre las pruebas de Las Rozas y Málaga, con lo que los dos meses estivales por excelencia estarán muy apretados y veremos si ello no afecta a la participación en la cita nacional.

Este es el calendario al completo:

Madrid Open - Del 5 al 11 de Abril

Alicante Open - Del 19 al 25 de Abril

Vigo Open - Del 3 al 9 de Mayo

Cantabria Open - Del 24 al 30 de Mayo

Marbella Master - Del 7 al 13 de Junio

Albacete Challenger - Del 14 al 20 de Junio

Valladolid Master - Del 21 al 27 de Junio

Valencia Open - Del 5 al 11 de Julio

Puerto de Santa María Challenger - Del 12 al 18 de Julio

Las Rozas Open - Del 19 al 25 de Julio

Málaga Open - Del 2 al 8 de Agosto

La Nucía Challenger - Del 9 al 15 de Agosto

Acapulco Exhibition - Del 11 al 14 de Agosto

Calanda Challenger - Del 23 al 29 de Agosto

Cascais Master - Del 30 de Agosto al 5 de Septiembre

Sardegna Open - Del 6 al 12 de Septiembre

Barcelona Master - Del 13 al 19 de Septiembre

Lugo Open - Del 20 al 26 de Septiembre

Segovia Challenger - Del 27 de Septiembre al 3 de Octubre

Menorca Open - Del 4 al 10 de Octubre

Valencia Challenger - Del 11 al 17 de Octubre

Córdoba Open - Del 18 al 24 de Octubre

Swedish Open - Del 8 al 14 de Noviembre

Buenos Aires Master - Del 22 al 28 de Noviembre

México Open - Del 29 de Noviembre al 5 de Diciembre

Madrid Master Final - Del 16 al 19 de Diciembre

Por delante 9 meses de competición a lo largo y ancho del planeta de la mano de los maestros y maestras World Padel Tour. Como novedad, además del regreso de las renovadas citas Challenger, el Estrella Damm Master Final regresará a Madrid a finales de año en las tradicionales fechas de diciembre.