Bilbao traslada a la UEFA su apuesta “inequívoca” por la Eurocopa incluso como sede única

PNV, PSOE y PP han sacado adelante una declaración institucional pactada en la que reiteran su disposición “inequívoca” para que Bilbao sea sede de la Eurocopa. Subrayan que, en el contexto de la pandemia motivada por la Covid-19, y atendiendo al impacto positivo que puede tener el proyecto en sectores económicos de Bilbao más vulnerables, “ratifica su máximo compromiso” con el proyecto Euro 2020 abordando “todos los escenarios posibles”, incluso en el caso de que la UEFA realice una reflexión sobre las sedes, “mostrándose a su disposición incluso como sede única”. Además, el consistorio se comprometió a hacer llegar dicha declaración de predisposición ante los máximos organismos rectores del fútbol europeo y español UEFA, RFEF, así como ante las instituciones, tanto Gobierno Vasco como Gobierno de España. De esta manera queda reflejado tanto lo que el Ayuntamiento que gobierna Juan Mari Aburto venía reflejando y que además suponía una reclamación expresa por parte del PP.

Acuerdo por sorpresa

La declaración resultó después de que el portavoz del PP en el consistorio, Carlos García, registrara el pasado 5 de febrero una proposición en la que exponía el “interés de Bilbao en mantenerse como sede de la Eurocopa” y, en el caso de que se reduzcan el número de sedes, incluso “como sede única” si como consecuencia de la pandemia, la UEFA se ve obligada a tomar una decisión en este sentido. García defendió la importancia que tiene este evento deportivo internacional y económico para Bilbao y para todo el entorno y puso en valor las “infraestructuras óptimas” con las que cuenta la ciudad.

Al final no hubo debate porque el concejal del PP ya había pactado con el equipo de gobierno para sustituir la propuesta por una declaración de los partidos en las que tanto PNV, PSE y PP respaldaban la competición y su papel en la ciudad. Pero García no lo anunció hasta terminar con su exposición. Con esta maniobra, el concejal popular evitó que se llevara a cabo el debate y subrayó que no era necesario tampoco votar -ya que las tres formaciones hacían mayoría- lo que dejó en fuera de juego a EH Bildu y a Podemos que no quieren la Eurocopa. Los abertzales había presentado una iniciativa en la que pedía el apoyo del pleno municipal a la oficialidad de la Selección Vasca criticando así la Eurocopa por considerar que podría ser “nefasta” tanto “para la ciudad como para la “construcción nacional”. La izquierda abertzale consideró que con ello se estaba “hurtando” el debate de la Selección Vasca.

Tampoco Elkarrekin Podemos firmó la declaración ya que no comparten su contenido y prefieren esperar también a la decisión de la UEFA.