“Delirium Tremens”. La respuesta de un deportista a Hermann Tertsch

“Sin aquellas bombas y sus casi 200 muertos, Zapatero hoy no compraría casa en Aravaca ni Iglesias la tendría en La Navata, Sánchez sería un parado de larga duración. Nadie conocería a Puigdemont y PNV y ETA no se repartirían los ingresos fiscales vascos”, ha dicho en Twitter Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox. Una visión idílica, en su cabeza, de lo que sería España si no hubieran existido los atentados del 11-M.

“Se denomina delirium tremens al cuadro confusional agudo producido por la privación alcohólica. Involucra cambios repentinos e intensos del sistema nervioso o mentales”, es la respuesta que ha recibido político de ultraderecha el del atleta Roberto Sotomayor.