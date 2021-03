El primer mensaje de Iker Casillas y las respuestas sobre Sara Carbonero

Todo lo que hagan ahora Iker Casillas y Sara Carbonero va a estar, durante unos días, aún más vigilado que antes. El anuncio de su separación los ha puesto en el foco informativo todo este fin de semana y todos sus movimientos, si se van, se quedan, si juegan con los niños o hablan por teléfono es estudiado al milímetro en busca de una pista que pueda explicar cómo se encuentran tras el famoso comunicado. Son la pareja que el día que España ganó el Mundial se besó delante de toda la audiencia. Su ruptura está siendo igual de público.

Pero ellos intentan seguir con su vida, como si fueran personas normales. Por ejemplo, Iker Casillas ha visto el partido del Real Madrid contra el Elche y al acabar, ahora que tiene un puesto en el club, ha escrito. “Hala Madrid, 3 puntitos”, que suena inocente, que se refiere al fútbol, que no significa nada, pero ha provocado una catarata de comentarios.

Hala Madrid! 👌🏼 3️⃣ puntitos! — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 13, 2021

“Anímate hombre que te veo, te noto tristón. Te sigo por las redes y te noto tristón. Tranquilo hombre ya te saldrá novia primo, ya te saldrá novia”, le dice uno con ironía y otra seguidora le defiende: “Pero a ti quee te falta una neurona?”.

Otro sigue: “Dejar a sara carbonero.. Es pecado.: Otro que tal baila. De que vas??¡!¡! .”Focus on your marriage”, le dice otro.

Hay quien se atreve a dar consejos: “Ánimo Iker, has sido un gran profesional. Pero a nivel personal hay que ser más natural y no ver enemigos en todas las partes. Que te falle gente en la que has confiado no es excusa para no seguir confiando en otras personas. Un abrazo compañero”

Y los que se preocupan por él: “¿Cómo estás Iker”.