Todo sobre los audios que comprometen a Iker Casillas y que explican su separación

Después de once años de amor y dos hijos en común de corta edad, 4 y 7 años, Iker Casillas y Sara Carbonero han anunciado el fin de su matrimonio. Lo hacían la noche del viernes, de manera conjunta y “de mutuo acuerdo”, utilizando como altavoz a pareja sus respectivas redes sociales. Antes de hacerlo, la pareja había sopesado todas las opciones tras la publicación de la exclusiva de la Revista Lecturas. La noticia pillaba a Casillas en fuera de juego, cuando disfrutaba de unos días solo en Sevilla.

A pesar de que han tratado de dejar claro que han tomado la decisión de mutuo acuerdo y tras meditar mucho la decisión, las reticencias de Sara Carbonero a hacer oficial su crisis con Casillas retrasaron una noticia que era evidente a los ojos de muchos: la pareja lleva tiempo haciendo vidas separada. Durante el último año, y sobre todo a raíz del traslado de la familia a Madrid, no tienen más vida en común que el cuidado de sus hijos.

Iker Casillas sale del colegio de sus hijos ajeno a los rumores de separación de Sara Carbonero, en Madrid (España) a 11 de marzo de 2021. IKER CASILLAS;LUCAS CASILLAS CARBONERO;MARTIN CASILLAS CARBONERO;COLEGIO;RUPTURA;SARA CARBONERO;11 MARZO 2021 Óscar Ortiz / Europa Press 11/03/2021

La confirmación de la separación se producía tan solo un día después de que se hiciera pública la información de la existencia de unos polémicos audios del exjugador del Real Madrid en los que reconocía los fallos que podría haber tenido a lo largo de su relación con la periodista en los últimos tiempos. Era Kiko Matamoros el primero en hablar de ellos en Sálvame, pero no es el único colaborador de televisión que habría tenido la oportunidad de escucharlos.

Kiko Matamoros avanzó en Sálvame la existencia de una grabación muy comprometida de Iker Casillas

Según Matamoros, la información de esta ruptura era “un secreto a voces” y a pesar de que han circulado por las principales redacciones de revistas y programas de televisión, nadie se había atrevido a sacarlo por el cariño que se le tiene a la pareja y, especialmente, por la delicada situación de salud de Sara Carbonero.

“Pero es más, hay audios por ahí de él confirmando esta situación. Evidentemente, no son publicables. Evidentemente, no se pueden sacar, pero él habla de intimidades por su parte y fallos que ha podido tener en su relación”, dijo con cautela el colaborador de ‘Sálvame’ que aseguró que Iker “reconoce la situación y además se culpabiliza”.

EL FUTBOLISTA IKER CASILLAS Y LA PERIODISTA SARA CARBONERO DURANTE UNAS VACACIONES EN EL CARIBE 23/07/2012

Viva la Vida confirma que los audios existen y que obran en su poder.

Esta misma tarde, en el programa “Viva la Vida” de Telecinco, se anunciaba que dichos audios estaban en posesión del programa que, por respeto a sus protagonistas, no los haría públicos. Aún así, la propia Enma García anunciaba que, a lo largo de la tarde, dos de sus tertulianas, Isabel Rábago y Terelu Campos, tendrían la oportunidad de escucharlos.

Iker Casillas y sara Carbonero anuncian su separación

Por la información que manejamos, en ellos, el propio Iker confirma que su matrimonio con Sara Carbonero está roto, además de desvelar otras intimidades de su relación. Una información muy delicada que el futbolista confió a una amiga y que ha tenido como consecuencia la confirmación por parte de Sara e Iker de la noticia de su separación, adelantada en exclusiva por Lecturas.

Sin embargo y según José Antonio Aviles “los audios no son el detonante de la separación y a uno de los dos, de Sara e Iker, le interesaba que se hiciera público que el matrimonio estaba roto”. Según han comentado en el programa, sólo hay audios de Iker y no de su interlocutora, lo que ha levantado suspicacias entre algunos de los periodistas de Viva la Vida. Entre ellos, Diego Arrabal, que preguntaba sí “la persona a la que no se escucha en los audios es la interesada en que se haga pública la ruptura”.